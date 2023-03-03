高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1

田北辰：最快下周二售票

運輸及物流局回覆稱，一直與港鐵及內地相關單位就重啟高鐵香港段長途服務積極協調和磋商，如有進一步消息會適時公布。港鐵回覆稱高鐵香港段自1月15日起重新服務跨境旅客，整體運作大致暢順有序，公司一直密切留意營運情况，高鐵服務如有調整會適時公布。

翻查資料，高鐵香港段停駛前每日提供83對來回所有站點的班次，其中66對為短途班次，長途列車不同終站有不同班次，來往潮汕每日4對，廈門3對，其餘10站即汕頭、長沙南、福州、北京西、上海虹橋、天津西、重慶西、南寧東、肇慶東、昆明南均為每日1對。

田倡採最新數據增配額

田北辰估計，首階段往潮汕等站下周起售票，下月1日起的其他長途站點則本月中售票。高鐵1月復運初期售票一度混亂，亦被指車票與內地站點分配不均。田稱，據他了解，現時高鐵仍沿用停運前2019年的大數據分配本港西九龍站與其他內地站點的車票配額，建議當局使用最新數據，密切留意情况，適時調配更多票額予香港。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強日前向本報稱，高鐵復運以來除了農曆新年，其餘日子客流量不算多，估計恢復長途班次客量可改善，但料最快五一黃金周才有明顯增長。