拉兩歲童腿壓向面 童樂居職員囚4月半

被告周翠英（45歲）報稱幼兒工作員，她否認於2021年12月14日在童樂居故意襲擊兩歲男童B。

官：社會信任院舍 須嚴懲阻嚇

裁判官梁雅忻判刑時稱，背景報告顯示被告定罪下仍堅持己見，她認為若然她令男童受傷，會表示歉意；惟法庭早前裁決指出，難以接受被告不清楚其行為會傷害男童，故此梁官認為被告在定罪後仍不見悔意。梁官續稱，童樂居內的幼兒較同齡人不幸及缺乏關懷，社會信任院舍職員會善待有需要幼兒，奈何發生虐兒，被告傷害男童行為「陰險」，男童無法訴苦。法庭須判予具阻嚇刑懲，以防再有同類事件發生。

童樂居虐兒事件共涉34名女職員，當中24名被告轉介至區域法院處理後，法官指其中6人較適合於裁判法院審理，押後處理相關安排。至於早前留在九龍城裁判法院審理的10名被告，當中5人先後認罪，判囚4周至4個月19周。另有5人不認罪，包括周翠英在內共3人被裁定罪成，判囚4個半月至15個月；餘下兩人分別押後至本月中等待裁決及開審。

【案件編號：KCCC350/22】