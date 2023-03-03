港聞

港聞二

拉兩歲童腿壓向面 童樂居職員囚4月半

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，45歲幼兒工作員涉抓住兩歲男童的腳壓向其面部，她早前被裁定虐兒罪成，昨日在九龍城裁判法院被判囚4個半月。裁判官表示，案發時附近有其他院舍職員，令人驚訝的是竟無人對事件作任何反應；社會信任院舍，並向院方託付有需要的幼兒，但卻發生是次虐兒案，故須嚴懲。

被告周翠英（45歲）報稱幼兒工作員，她否認於2021年12月14日在童樂居故意襲擊兩歲男童B。

官：社會信任院舍 須嚴懲阻嚇

裁判官梁雅忻判刑時稱，背景報告顯示被告定罪下仍堅持己見，她認為若然她令男童受傷，會表示歉意；惟法庭早前裁決指出，難以接受被告不清楚其行為會傷害男童，故此梁官認為被告在定罪後仍不見悔意。梁官續稱，童樂居內的幼兒較同齡人不幸及缺乏關懷，社會信任院舍職員會善待有需要幼兒，奈何發生虐兒，被告傷害男童行為「陰險」，男童無法訴苦。法庭須判予具阻嚇刑懲，以防再有同類事件發生。

童樂居虐兒事件共涉34名女職員，當中24名被告轉介至區域法院處理後，法官指其中6人較適合於裁判法院審理，押後處理相關安排。至於早前留在九龍城裁判法院審理的10名被告，當中5人先後認罪，判囚4周至4個月19周。另有5人不認罪，包括周翠英在內共3人被裁定罪成，判囚4個半月至15個月；餘下兩人分別押後至本月中等待裁決及開審。

【案件編號：KCCC350/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

上 / 下一篇新聞

尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷
尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷
珠寶展首日頻斷電 展商嘆阻生意 國際展覽陸續有來 業界促政府助紓人荒
珠寶展首日頻斷電 展商嘆阻生意 國際展覽陸續有來 業界促政府助紓人荒
讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦
讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦
1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現
1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現
復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺
復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺
政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比
政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比
諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊
諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊
古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望
古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望
警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據
警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據
官質疑申缺席聆訊涉藐視 大狀：未知李予信出院
官質疑申缺席聆訊涉藐視 大狀：未知李予信出院
官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所
官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所
七旬翁行山暈倒不治
七旬翁行山暈倒不治
屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常
屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常
李家超訪澳門：推廣「一程多站」灣區遊
李家超訪澳門：推廣「一程多站」灣區遊
焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」
焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」
認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人
認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人
洗衣街地被批「賤賣」 稱涵社區設施 發展局：倘等市况好轉 違照顧社會宗旨
洗衣街地被批「賤賣」 稱涵社區設施 發展局：倘等市况好轉 違照顧社會宗旨
高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1
高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1
村屋大王涉套丁案押後 區議員被告准離港
村屋大王涉套丁案押後 區議員被告准離港
網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進
網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進
警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵
警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵
搗私煙儲存倉檢300萬支 拘3人
搗私煙儲存倉檢300萬支 拘3人
涉光顧工廈賭檔 休班警不認罪
涉光顧工廈賭檔 休班警不認罪
大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台
大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台
灣區手記：狂飆中的香港形象 ／文：尚東美
灣區手記：狂飆中的香港形象 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港大2.5萬月薪請MT 3‧26截止 有機會任職不同部門崗位
【Emily】港大2.5萬月薪請MT 3‧26截止 有機會任職不同部門崗位
【Emily】米羅藝術展 94作品首來港
【Emily】米羅藝術展 94作品首來港
【Emily】澳洲總領館代回收口罩捐外傭
【Emily】澳洲總領館代回收口罩捐外傭
【Emily】毛孟靜丈夫好轉離ICU
【Emily】毛孟靜丈夫好轉離ICU
【Emily】ChatGPT誤認林筱魯「民主派女士」
【Emily】ChatGPT誤認林筱魯「民主派女士」
【Emily】「一個做好人，一個做衰人」 盧寵茂：與特首政策一致
【Emily】「一個做好人，一個做衰人」 盧寵茂：與特首政策一致