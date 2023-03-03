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港聞二

認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人

【明報專訊】國泰航空3名時任員工涉收受賄款共逾9.8萬元，利用員工優惠價替另外3人購買75程機票，導致國泰損失逾116萬元。3人被控共4項串謀使代理人接受利益罪，其中前艙務長昨在區域法院承認3罪，餘下一罪存檔法庭，她將以控方證人身分作供；另外兩人則不認罪受審。

共涉75程機票 另兩人不認罪

被告依次為艙務長劉靜雯（35歲）、機艙服務員李仲輝（27歲）及機艙服務員王愛婷（32歲），3人均已離職。劉靜雯被控4項串謀使代理人接受利益罪，她昨承認其中3罪，並將以控方證人身分作證。其餘兩人各被控與劉串謀干犯其中兩罪；所有控罪的案發日期介乎2018年1月1日至2019年6月19日。

首被告劉靜雯承認的案情指出，國泰航空設同行旅伴計劃（Companion Travel Scheme），僱員可提名一名伴侶、親屬或朋友，以優惠價購買國泰或伙伴航空公司的機票。劉與女子LE DO Trang Nha商討如何獲得提名，並向對方提供其銀行戶口、電郵等，以供其登入國泰內部系統。LE DO最終獲得20套機票，比原先價格節省逾30萬元。事成後LE DO專程由外地來港，向被告支付至少1500美元（約1.2萬港元）作報酬。

認助省30萬元購20票 獲酬1萬

二人其後保持聯絡，劉得知次被告李仲輝和LE DO的友人分別有意出售和購買配額，交易後李接受5000元美金（約3.9萬港元）饋贈，一名叫Mare Alexandre Dambrines的男子則獲提名，並節省逾40萬元購買23套機票。案情又指出，第三被告王愛婷主動接觸劉，在劉「牽線」下，王以3500美元（約2.7萬港元）售出配額，換取女子Mariah Adams Ernst獲提名，其所購6套機票的差額逾11萬元。

劉靜雯於2019年8月遭廉署人員拘捕，警誡下承認曾與LE DO和另外兩名被告討論提名事宜。審訊今續。

【案件編號：DCCC 490/21】

相關字詞﹕廉政公署 區域法院 機艙服務員 串謀使代理人接受利益罪 國泰航空

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