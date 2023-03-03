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焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」

【明報專訊】環保署正在石鼓洲毗鄰的人工島興建垃圾焚化爐（I·PARK1），當中在珠海預製、重約6000公噸的鍋爐組件2月上旬已循水路運抵香港。環保署首席環保主任鄧偉權表示，該巨型組件以「組裝合成」方式建造，是至今全港以水路運送的最大型組件，更屬國際罕見，運送過程需要克服運輸安全、天氣及風浪等因素。餘下11個巨型組件預計今年第三季全部運抵工地組裝，項目料2025年投入服務，每日可處理約3000公噸廢物。

環保署於石鼓洲旁填海約16公頃造地興建焚化爐，該署周一（2月27日）實地向傳媒展示施工進展，島上已豎立2月11日抵港的巨型鍋爐組件，準備組裝。

鄧偉權表示，焚化爐共有12個以組裝合成建造的組件，總重量5萬公噸，相等於5座法國埃菲爾鐵塔的鋼結構重量，首座約6000公噸的鍋爐燃燒機組，在珠海工場建造成巨型的預製組件後，經海路運到人工島，船程約24小時；躉船抵達人工島後，需配合當日天氣，例如海浪不能超過1米，風速每秒5米以下，以保持船身穩定，此外更要趁潮漲時，躉船與人工島水平相若，鍋爐組件才登陸岸上，「單是將組件由海上移到陸上，已用了個多小時」。

鄧偉權表示，餘下11個焚化爐的組件，包括銅爐燃燒機組及煙氣潔淨系統，本月起亦將陸續抵港，料今年第3季全部抵達，其間人工島其他工程會繼續。被問到在雨季及風季期間運送巨型組件會否增加難度，鄧指若遇到未能預見的天氣狀况，會順延付運，但相信對整體工程進度影響有限。

環保署預計I·PARK1於2025年運作，屆時都市固體廢物將以貨櫃裝載，每日以船從港島東、港島西及西九龍廢物轉運站送到I·PARK1，焚燒過程可轉廢為能，每年輸出約4.8億度電，足夠供應10萬戶家庭。該署指出，以廢物取代石化燃料發電，並可減少廢物堆填量，估計每年可減排約44萬公噸，佔2020年本港排放3380萬公噸溫室氣體的1.3%。

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