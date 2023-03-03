屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常

生產商母企Getinge涉聯院塌燈

保養商為「通用電氣」分公司

醫管局稱，涉事吊機每年會做一次負重測試，上次檢查為去年8月，保養商當時無發現異常，各公院共設約1130套不同型號天花懸掛病人吊運系統，已要求各聯網檢查，無收到其他異常報告，局方已敦促保養商調查及提交報告。

根據衛生署醫療儀器科昨日公布的特別警示，肇事部件為「ArjoHuntleigh AB」一款懸掛吊機「Maxi Sky ceiling lifters」路軌上閘門部分的電機箱外殼。衛生署稱，該類儀器屬第I級一般醫療儀器，屬低風險，由使用者安排維修保養和覆檢；該署已聯絡醫管局及供應商了解事件並上載特別警示，以及向相關醫療專業協會、院舍等發電郵提醒，過往3年無海外規管機構發布有關該儀器的安全警示。

翻查資料，屯院內科及老人科病房2015年獲馬會資助安裝天花吊運系統。據悉今次事故路段非該筆資助安裝，屬其後改善病房工程時加裝，使用不多於7年。至於起因，消息稱初步認為不涉老化，不排除因使用路軌時引起震動構成部件鬆脫，無影響路軌結構。

有供應院舍 社署：已致函提醒採措施

至於肇事路軌何時啟用、有哪些醫院使用同類型系統及醫管局會否全面檢討監管醫療儀器機制，局方稱無補充。本報另向社署查詢有多少院舍用該型號吊機及如何跟進，社署稱已致函全港院舍提醒，使用吊機時應採取適當措施保障安全。

Arjo香港分公司職員口頭回覆稱正了解事件並會協助醫管局，該公司無參與維修保養，初步資料顯示有關儀器以往未曾發生同類事件，詳情待總部危機處理部門回覆。通用電氣至截稿前未回覆。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，幸好事發時無運送病人，若撞傷病人頭部可大可小，醫管局接連出現醫療儀器事故，應檢視有否涉制度因素。