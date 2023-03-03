港聞

港聞二

官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，多人被控於金鐘一帶參與暴動。其中一案涉及8男，他們早前承認暴動罪，7人被判監30.5至36個月。法庭為餘下案發時16歲的被告索取報告，區院暫委法官張志偉昨日判刑時表示，被告協助築傘陣起帶領作用，但接納他年輕易受他人影響、忽視法律後果而犯案，判處入教導所。

昨日接受判刑的為黃姓學生（現年19歲）。法官稱，案發當日至少500人集結，人數眾多，歷時兩小時的暴動中，示威者向政總投擲磚塊、縱火等，暴力程度高，有一定組織、策劃和配合；現場為核心商業區，事件影響附近商舖營運，亦對市民造成威脅。

法官表示，被告與其他示威者一同築傘陣，以及持磚塊站在前排，上下拋了數次；雖然辯方力陳被告無做攻擊行為，惟他以防毒面罩等現身，明顯有備而來，認同並參與罪行。法官認為傘陣為對峙起作用，足以形成「攻防戰」，讓其他示威者仿效，故即使被告並非號召角色，也有帶領成分。法官考慮被告年紀、悔意及報告建議，判處入教導所，接受紀律訓練和後續監管。

事發逾3年 IT男控暴動

另外，2019年8月29日深水埗警署外有人群集結及參與暴動，當晚多人被捕，包括23歲兼職電腦技術員米奇雲。事發逾3年後，他被控一項暴動罪，昨在九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至4月13日再訊，以待控方將案件轉介區院。

【案件編號：DCCC 112/21、KCCC 622/23】

（反修例風暴）

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