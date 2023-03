【明報專訊】被告李予信周日(2月26日)打泰拳受傷留醫,導致審訊押後一天,延至昨午繼續;庭上昨日透露,李於前日早上約10時已離開醫院,遭法官李運騰質疑,倘辯方大律師一早知道李已出院,仍申請在其缺席下繼續審訊,或構成藐視法庭。辯方向法庭致歉後,李官批評「不僅如此,你亦浪費了接近百萬元公帑(not merely that, you have wasted nearly million dollars of public fund)」。