警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據

全被告承認首份事實 3人除外

16人否認國安法的串謀顛覆國家政權罪受審。代表黃碧雲和林卓廷的大律師早前表示，控方以「共同串謀者原則」指控的範圍廣闊；辯方又稱，何桂藍並不在抗爭派記者會的出席名單。除了這3名被告有爭議，餘下13人同意首份承認事實。

控辯雙方承認事實列出初選流程（見表），涉及遞交提名名單、選舉論壇等，民主動力和香港民研有份籌辦初選。民主動力2018至2020年的執委包括4名被告，即召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟、委員譚文豪和尹兆堅；未被起訴的律師關尚義擔任司庫。趙家賢、鍾錦麟和關尚義為民主動力的銀行戶口簽署人。

2020年12月24日，警方以國安法「實施細則」附表7第3條，向「獨立媒體」、「立場新聞」和《蘋果日報》所屬公司發出「提交物料令」，它們交出涉案材料。承認事實又提到，趙家賢被捕當日，警方在其寓所及太古議員辦事處，取得和民主動力相關文件、所有初選提名名單和收據，並檢取趙的兩部手機內容，共逾百項資料。鍾錦麟在facebook發布的初選文章和影片亦為證物。

吳政亨蘋果登廣告 檢轉帳紀錄

承認事實續指，不認罪的吳政亨發起「三投三不投」運動，其寓所被搜出《蘋果日報》於2020年7月刊登「三投三不投」頭版廣告，警方亦找到吳向蘋果日報有限公司轉帳13.5萬元的紀錄。另外，吳開設YouTube頻道發布影片，又以帳號「李伯盧」在fb撰文，文章獲「獨立媒體」和「立場新聞」轉載。多名被告的寓所和辦公室被搜查，有關文件和帖文列於附表。

承認事實亦列出，鄒家成、何桂藍、余慧明等14人出席2020年7月抗爭派記者會，並連同伍健偉簽署抗爭派聲明。本案47名被告於2021年1月6及7日被捕。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者