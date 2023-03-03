古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望

彌敦道190號建於1932至1933年，早年屬「下舖上居」設計，其後改為商業用途，設計受裝飾藝術及新古典主義影響。2021年業主向屋宇署申請拆卸圖則獲批准，建築物目前或面臨拆卸危機。關注團體「活現香港」及「考城學社」其後共同發表研究報告，稱建築物具特殊歷史價值，包括時任屋主兩名兒子曾屬情報人員，與抗日歷史有關，建議古諮會提升至一級歷史建築。古諮會委員開會商議後，認為建築物缺乏原真性，樓梯及配件已遭改動，不值升格為一級。

陳智遠質疑討論未納新資料 拆不拆看業主

根據古諮會文件顯示，屬商業用途的彌敦道190號最新獲擬議為二級歷史建築。陳智遠認為，上次古諮會委員就190號的討論較少涉及民間新提交的資料，討論非以新資料為基礎，他對建築物未獲擬議為一級歷史建築失望，建築物距離成為古蹟又遠了一步。陳又稱，目前未知建築物會否被拆，認為與評級未有最直接關係，主要視乎業主想法。他又預計，彌敦道190號成為二級歷史建築的爭議不大，料今次可順利通過。

灣仔消防局擬評二級

除彌敦道190號外，建於1941年、位於軒尼詩道435號的灣仔消防局獲擬議為二級歷史建築。至於屬私人業主擁有、建於1949年的沙田鄉事委員會前辦事處獲擬議為三級歷史建築。建於1931年、位於上環文咸東街113號的唐樓（彭裕泰茶莊所在地），以及建於1927年、位於西營盤高街20號的唐樓，亦獲擬議為三級歷史建築。

同屬私人擁有、位於沙田的中文大學崇基學院教職員宿舍E座，以及崇基學院教職員宿舍F座（博文苑），則不獲擬議評級。