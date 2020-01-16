港聞

港聞二

諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊

【明報專訊】發展局去年底向立法會交代交椅洲人工島項目並同步展開「公眾參與」後，今年1月低調推出專題網站。土拓署長方學誠昨於傳媒簡介會稱，公眾諮詢期將於3月結束，專題網站至今約7000點擊率，另收到逾200封以電郵或信件等形式的意見書。有環團質疑，對比以往基建項目如東北公眾參與等，蒐集到的意見均以千甚至以萬計，認為當局今次「鬼祟」展開公眾諮詢，削弱公眾參與，令意見書偏少及欠全面。

展覽9000人次參觀 諮詢本月結束

發展局於1月中未發公布下推出專題網站，該局上月開始就人工島初步建議舉行展覽。方學誠昨稱人工島專題網站至今約有7000點擊率，全部展覽有約9000人次參觀，另收到200多封意見書。他稱現正整理數據，難以掌握支持及反對項目意見的比率。本報以專題網站推出日期計算，推算網站平均每日點擊率約170次，若以網站點擊率及展覽人次估算，當局就項目接觸到不足2萬名市民，而諮詢期僅餘不足一個月。

綠色和平：遠遜過往大基建 證諮詢鬼祟

綠色和平指出，根據過往大型發展工程，包括東涌、東北公眾參與及機場第三條跑道環評諮詢等項目，當時蒐集到的意見信均數以千計，甚至可逾兩萬份。團體認為，政府原預留逾千萬元預算為人工島展開公衆諮詢，但當局不但未設公眾論壇，更低調為人工島展開公眾諮詢，市民難向局方提問，令諮詢在質及量上均欠公允。團體補充，公眾諮詢至今已過三分之二時間，當局僅收約200份意見書，證明人工島公眾諮詢「鬼祟」。

相關字詞﹕土拓署 人工島

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