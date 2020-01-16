諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊

展覽9000人次參觀 諮詢本月結束

發展局於1月中未發公布下推出專題網站，該局上月開始就人工島初步建議舉行展覽。方學誠昨稱人工島專題網站至今約有7000點擊率，全部展覽有約9000人次參觀，另收到200多封意見書。他稱現正整理數據，難以掌握支持及反對項目意見的比率。本報以專題網站推出日期計算，推算網站平均每日點擊率約170次，若以網站點擊率及展覽人次估算，當局就項目接觸到不足2萬名市民，而諮詢期僅餘不足一個月。

綠色和平：遠遜過往大基建 證諮詢鬼祟

綠色和平指出，根據過往大型發展工程，包括東涌、東北公眾參與及機場第三條跑道環評諮詢等項目，當時蒐集到的意見信均數以千計，甚至可逾兩萬份。團體認為，政府原預留逾千萬元預算為人工島展開公衆諮詢，但當局不但未設公眾論壇，更低調為人工島展開公眾諮詢，市民難向局方提問，令諮詢在質及量上均欠公允。團體補充，公眾諮詢至今已過三分之二時間，當局僅收約200份意見書，證明人工島公眾諮詢「鬼祟」。