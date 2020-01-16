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政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比

【明報專訊】交椅洲人工島項目受各界質疑，繼早前有團體憂人工島工程或如外國例子出現「爛尾」外，天文台前台長林超英亦稱人工島與本港以往填海例子沒可比性，包括在水深及近岸填海存差異。土木工程拓展署及規劃署昨回應稱，本港有足夠填海經驗，且近岸填海與人工島填海沒太大分別，唯一差異為近岸填海運送物料較方便，當局亦已克服所有技術問題，認為工程不會「爛尾」。

林超英回應稱交椅洲人工島比以往填海項目如石鼓洲人工島面積大，所需填料更多，認為兩項目難直接類比，憂交椅洲人工島如同港珠澳大橋香港口岸人工島，或出現飄移。他亦強調，即使技術可行，「交椅洲人工島本身亦沒需要」，加上國家已全面停止民用用途填海，批評「香港將成為中國保護海洋中最落後的城市，好羞恥！」

林稱體積異力學有別 署方：技術幾無異

繼早前發展局批評團體對人工島的質疑「危言聳聽」後，局方羅列多個本港填海成功例子，包括中環及國際機場等項目，以證人工島可行性。林超英其後批評發展局態度「高高在上」和「唯我獨尊」，局方所舉填海例子均屬近岸填海，難與人工島比較。林同時提出，人工島水深逾6米，需往深海倒泥沙填海，填海深度均高於絕大部分填海成功例子，認為局方舉出的例子與人工島項目性質 「風馬牛不相及」。

土拓署長方學誠昨回應稱，人工島及近岸填海、填海範圍的大小，技術層面來說近乎沒分別。他稱，近岸填海與人工島填海的差異，在於前者運送物料較方便，後者則需更好地規劃運送物料。方又稱，填海面積大細分別亦不大，反而需考量水深程度。他補充，人工島水深約4至12米，與目前石鼓洲人工島水深相若，認為過往亦已累積經驗，不擔心人工島會「爛尾」。

擬商住零售同在一廈 可令大廈滿朝氣

規劃署長鍾文傑則稱，人工島將發展成第三個核心商業區，採用「垂直混合用途概念」規劃，亦即住宅、商業和零售設於同一幢大廈。他稱，因應疫情不少市民在家工作，令辦公室空置，若採垂直混合用途可令大廈充滿朝氣，目前法國已開始做有關規劃。

林超英回應查詢稱，即使石鼓洲人工島水深與交椅洲人工島相若，但體積亦有異，所需填料亦更多，力學上亦已有分別。他以港珠澳大橋香港口岸人工島為例，該島最終亦飄移，認為當局在技術上需考慮人工島各方面問題。他亦強調，即使能克服技術困難，人工島本身亦無需要。

林：內地早禁民用填海 港成最落後城市

林續說，國家已禁止各省市的民用填海，但本港因屬特別行政區而不受限，變相擁填海特權；而本港將推展多項填海項目，他認為本港將成為國家中保護海洋最落後的城市。他又補充，擁有填海特權將令國內省市對本港反感，甚至成為兩地嫌隙。

相關字詞﹕林超英 人工島

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