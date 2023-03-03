復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺

袁振寧稱貴價團反受捧

東瀛遊料生意回復五成

袁振寧昨向本報表示，該公司今年復活節假期有約100個遊日團，其中往東京及大阪的團數最多。他指出，由於3月底至4月中各地天氣開始回暖，除了日本，旅客會選擇往韓國、台灣及中國內地等賞花，不少人亦會選擇以往3月非旺季的東歐、西歐及希臘旅行團。

袁留意到今年港人外遊需求轉變，「昂貴的旅行團會較多人選擇，反而便宜就沒有人喜歡」，舉例指以往很少旅客會考慮每人團費約1.8萬港元的7天大阪團，今年「異常很早爆滿」，索價逾5萬元團費的日本郵輪「鑽石公主」號於復活節假期亦爆滿。他形容現時市道比預期好，冀下年可回復到疫情前水平。

東瀛遊執行董事禤國全表示，留意到近日市民查詢日本旅行團的數量漸增，今年復活節約九成日本團已滿，並透露昨日已加開兩團，但「始終機位緊張，都要貴少少」。全球疫情放緩，禤國全估計本港外遊市道會持續暢旺，相信除了東南亞線，一些長線如歐洲團亦會受歡迎，預料生意額可回復至疫情前四五成，惟今年仍未可回復到疫情前水平。