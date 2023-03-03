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1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現

【明報專訊】政府統計處公布，香港零售業總銷貨價值連升兩個月，今年1月臨時估計為362億元，按年升7%，遠勝市場預期的4.5%，同時亦是去年4月後（即9個月）高位。香港零售管理協會主席謝邱安儀說，2月及3月旅客逐步增加，旅遊相關消費效應會在首季陸續浮現，加上去年基數較低，料零售市道會逐步改善及向好。

扣除價格變動後，今年1月零售業總銷貨數量臨時估計按年升5.1%，同樣是去年4月後高位。大部分零售類別1月銷售價值均錄升幅，其中「酒類飲品及煙草」銷貨價值按年升68.8%，升幅最大，「珠寶首飾、鐘表及名貴禮物」亦按年升23.1%。今年1月超級市場貨品銷貨價值則按年跌7.2%；家具及固定裝置更大跌21.3%。

煙酒升69%奢侈品23% 超市貨跌7%

謝邱安儀說，今年1月增長主要受農曆新年所帶動，加上香港與內地通關、解除限聚令等效應開始浮現，整體氣氛及市道有改善。展望2至3月行業表現，協會早前向會員做調查，涵蓋逾3200間店舖、3.9萬名零售業員工，與旅遊業相關受訪會員均預計2至3月生意升幅不錯，升幅料由低雙位數至一倍不等，相信與去年低基數有關。

謝邱安儀說，本港2月與內地恢復全面通關後，逾半受訪會員均指人流及生意表現「中規中矩」，未見強勁增長，尖沙嘴及東鐵線周邊表現相若，惟人流較以往多。她說八成受訪會員估計需要9個月或以上，本港零售銷售才能回復至2018年水平。此外，她說歡迎政府再派消費券，本地消費因本港經濟不明朗及市民外遊而疲弱，消費券將有提振作用。

業界多料「收復失地」需最少9月

政府發言人表示，隨着消費氣氛改善，1月零售業總銷貨價值進一步按年上升，今年農曆新年較去年早亦應有幫助，不少類別零售商的業務都見改善，部分錄得雙位數升幅。展望未來，發言人稱經濟活動繼續復常及訪港旅客數目進一步回升，將惠及零售業；勞工市場情况改善亦將提供支持。

大新銀行經濟研究及投資策略部說，隨着本港與內地恢復通關，訪港旅客逐步增加，經濟活動恢復正常，料持續有利本地私人消費及零售活動，整體零售銷售有望年內重上疫情前每月平均400億元的規模，惟再推消費券對零售業的刺激作用不會太明顯。

相關字詞﹕謝邱安儀 香港零售 零售業 旅遊業 消費券

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