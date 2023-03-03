讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦

採購商預算增半 展商料生意較疫前升三成

西班牙珠寶零售商Lumbreras J.品牌經理Maria Perez自2016年已為香港珠寶展常客，主要來港採購綠寶石及藍寶石，她說疫下3年本港停辦展覽，但新加坡及泰國等地仍有珠寶展，其公司亦有獲邀出席，惟她留意到其他展覽規模較小，故寧願等待香港復辦大型展覽，來港一次過選購不同產品。她認為今次展覽已回復疫前氣氛，高興有實體展可親自檢查產品質素，料採購預算會較疫前增半，以滿足需求。

來自哥倫比亞的參展商C. I. The Best Emeralds主要售賣綠寶石，負責人Luis說，疫前已來港參展10多年，對可重臨參展感興奮，因本港展覽客人國際化，其公司以往以內地客為主，參展兩天已認識了新海外客源。他說今次帶來展示的寶石達二三千件，價錢較疫前高四成，笑言一眾買家或「餓」了很久，出手很闊綽，有信心生意可較疫前增長三成。

內地珠寶採購商RYF Jewellery主要採購紅寶石和藍寶石，公司經理朱立丹說得悉香港復辦展覽後心情興奮，預算會花1000萬元，「準備了很多現金」來港。她說作為買家會按客人需求到世界各地展覽採購，疫下3年亦曾到美國及泰國採購，未來仍會去，但多年來其公司從不缺席香港的展覽，因產品國際化及多元化，由裸石到珠寶首飾都有。

內地珠寶包裝商經理Amy說，疫下在線上談訂單一般需時兩個月，因若只靠看圖片及影片，客人對產品質素會有猶豫，實體展可促進成交，參展兩天已開了數張單，亦有數張10萬至100萬元的大額訂單正在商討，未來會繼續來港參展。