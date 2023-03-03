港聞

港聞一

珠寶展首日頻斷電 展商嘆阻生意 國際展覽陸續有來 業界促政府助紓人荒

【明報專訊】本港展覽業隨社會全面復常而陸續復蘇，由貿發局主辦的國際珠寶雙展前日起在灣仔會展舉行，會場連續兩日人頭湧湧，有參展商稱目測人流較疫前的2019年還多。在這全面復常後首個大型國際展覽，連日有展商向本報反映或因人手不足致多處安排有錯漏，除買家登記入場要排長龍，多個攤位前日展覽首天便遇上多次停電，攤位燈光全熄滅，客人僅依賴會場燈光，難看清珠寶質素，有客人感詫異及「有微言」。有展覽業界說，本港甫通關便迎來大型展覽，業界因人手不足「有點措手不及」，缺人下攤位質素受影響，本港未來一年有多項國際展覽復辦，盼政府推措施吸引年輕人入行，紓緩缺人情况。

貿發局回覆稱，喜見珠寶雙展參展商及買家均反應踴躍，會持續檢視人流及買家登記情况及考慮各項措施，適時加派人手及增加櫃位等，為接下來的展會做好準備。

登記點增「打蛇餅」不再 展商指人流超2019

一連5天的第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展昨踏入第二天，會場人山人海，曾在港參展10多年的哥倫比亞綠寶石展商Luis說展覽氣氛熱鬧，形容香港展覽業已「重生（alive once again）」，目測人流比2019年還多。

人流增加正考驗業界接待能力，本報昨報道首日有買家表示需排隊3個多小時才完成登記進場，記者昨午約2時到場觀察，發現全場有3個買家登記點共20多櫃位，各登記點平均約30人排隊，未如首日般「打蛇餅」。貿發局昨重申已即時加開三分之一櫃位應對，買家可預先登記領電子入場證二維碼，首次出席者仍須在櫃位激活入場證，但如曾參與過往珠寶展則可直接憑證入場，局方未來會加強推廣電子入場證。

斷電燈光不足難看清珠寶 碌卡亦受阻

有參展商透露前期籌備亦人手不足，影響展覽效果。3樓多名本地珍珠展商昨向本報稱，前日展覽首天早上10時許開始的個多小時內持續供電不穩，曾停電三四次，每次維持10分鐘；有參展10多年的展商說，展覽首天斷電偶有發生，但未見過如此短時間內持續斷電多次，懷疑是否貿發局安排的攤位搭建人員「生手」，又或供電網絡設計不周。他說雖然每次斷電時間不長，但影響卻大，客人在燈光不足下難欣賞珍珠光澤，會減低購買意欲，即使有生意亦因「卡機碌唔到」，令客人久等。

業者盼貿發局維持疫下優惠

香港展覽業服務聯盟總幹事朱俊丞稱，本地展覽業正遇「熱身時間」不足問題，甫通關便迎來大型珠寶展，業界有點措手不及，而參展商準備時間亦不足，「到2月下旬先知開邊幾個展館」。他說突然要搭建大量攤位亟需人手，但疫下不少人已轉行，承認缺人下搭建攤位質素受影響，惟情况不算嚴重，貿發局亦作彈性安排，例如容許展商提早一日入場搭攤位，展覽完結後亦可延長一天拆卸。

朱俊丞又說，各項成本如人工及搭建物料費均顯著增加，致整體成本上升，貿發局在疫情期間向業界提供場租減免、參展費折扣，中小企市場推廣基金亦資助本地中小企參加本地展覽，盼短期內可維持這些措施，有助展覽業加速復常，他亦促請政府推措施吸引年輕人投身展覽行業，紓緩缺人情况。

明報記者 孫澤芳

上 / 下一篇新聞

尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷
尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷
讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦
讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦
1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現
1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現
復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺
復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺
政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比
政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比
諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊
諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊
古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望
古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望
警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據
警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據
官質疑申缺席聆訊涉藐視 大狀：未知李予信出院
官質疑申缺席聆訊涉藐視 大狀：未知李予信出院
官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所
官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所
七旬翁行山暈倒不治
七旬翁行山暈倒不治
屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常
屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常
李家超訪澳門：推廣「一程多站」灣區遊
李家超訪澳門：推廣「一程多站」灣區遊
焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」
焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」
認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人
認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人
洗衣街地被批「賤賣」 稱涵社區設施 發展局：倘等市况好轉 違照顧社會宗旨
洗衣街地被批「賤賣」 稱涵社區設施 發展局：倘等市况好轉 違照顧社會宗旨
拉兩歲童腿壓向面 童樂居職員囚4月半
拉兩歲童腿壓向面 童樂居職員囚4月半
高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1
高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1
村屋大王涉套丁案押後 區議員被告准離港
村屋大王涉套丁案押後 區議員被告准離港
網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進
網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進
警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵
警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵
搗私煙儲存倉檢300萬支 拘3人
搗私煙儲存倉檢300萬支 拘3人
涉光顧工廈賭檔 休班警不認罪
涉光顧工廈賭檔 休班警不認罪
大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台
大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台
灣區手記：狂飆中的香港形象 ／文：尚東美
灣區手記：狂飆中的香港形象 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港大2.5萬月薪請MT 3‧26截止 有機會任職不同部門崗位
【Emily】港大2.5萬月薪請MT 3‧26截止 有機會任職不同部門崗位
【Emily】米羅藝術展 94作品首來港
【Emily】米羅藝術展 94作品首來港
【Emily】澳洲總領館代回收口罩捐外傭
【Emily】澳洲總領館代回收口罩捐外傭
【Emily】毛孟靜丈夫好轉離ICU
【Emily】毛孟靜丈夫好轉離ICU
【Emily】ChatGPT誤認林筱魯「民主派女士」
【Emily】ChatGPT誤認林筱魯「民主派女士」
【Emily】「一個做好人，一個做衰人」 盧寵茂：與特首政策一致
【Emily】「一個做好人，一個做衰人」 盧寵茂：與特首政策一致