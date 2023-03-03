珠寶展首日頻斷電 展商嘆阻生意 國際展覽陸續有來 業界促政府助紓人荒

貿發局回覆稱，喜見珠寶雙展參展商及買家均反應踴躍，會持續檢視人流及買家登記情况及考慮各項措施，適時加派人手及增加櫃位等，為接下來的展會做好準備。

登記點增「打蛇餅」不再 展商指人流超2019

一連5天的第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展昨踏入第二天，會場人山人海，曾在港參展10多年的哥倫比亞綠寶石展商Luis說展覽氣氛熱鬧，形容香港展覽業已「重生（alive once again）」，目測人流比2019年還多。

人流增加正考驗業界接待能力，本報昨報道首日有買家表示需排隊3個多小時才完成登記進場，記者昨午約2時到場觀察，發現全場有3個買家登記點共20多櫃位，各登記點平均約30人排隊，未如首日般「打蛇餅」。貿發局昨重申已即時加開三分之一櫃位應對，買家可預先登記領電子入場證二維碼，首次出席者仍須在櫃位激活入場證，但如曾參與過往珠寶展則可直接憑證入場，局方未來會加強推廣電子入場證。

斷電燈光不足難看清珠寶 碌卡亦受阻

有參展商透露前期籌備亦人手不足，影響展覽效果。3樓多名本地珍珠展商昨向本報稱，前日展覽首天早上10時許開始的個多小時內持續供電不穩，曾停電三四次，每次維持10分鐘；有參展10多年的展商說，展覽首天斷電偶有發生，但未見過如此短時間內持續斷電多次，懷疑是否貿發局安排的攤位搭建人員「生手」，又或供電網絡設計不周。他說雖然每次斷電時間不長，但影響卻大，客人在燈光不足下難欣賞珍珠光澤，會減低購買意欲，即使有生意亦因「卡機碌唔到」，令客人久等。

業者盼貿發局維持疫下優惠

香港展覽業服務聯盟總幹事朱俊丞稱，本地展覽業正遇「熱身時間」不足問題，甫通關便迎來大型珠寶展，業界有點措手不及，而參展商準備時間亦不足，「到2月下旬先知開邊幾個展館」。他說突然要搭建大量攤位亟需人手，但疫下不少人已轉行，承認缺人下搭建攤位質素受影響，惟情况不算嚴重，貿發局亦作彈性安排，例如容許展商提早一日入場搭攤位，展覽完結後亦可延長一天拆卸。

朱俊丞又說，各項成本如人工及搭建物料費均顯著增加，致整體成本上升，貿發局在疫情期間向業界提供場租減免、參展費折扣，中小企市場推廣基金亦資助本地中小企參加本地展覽，盼短期內可維持這些措施，有助展覽業加速復常，他亦促請政府推措施吸引年輕人投身展覽行業，紓緩缺人情况。

明報記者 孫澤芳