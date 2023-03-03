尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷

喜來登酒店及重慶大廈一度二級火

昨晚11時11分，位於中間道11號的前海員俱樂部地盤發生火警，大廈高層位置火光熊熊，連維港對岸的港島居民亦目睹火警，數十人報案。消防趕至後升起雲梯灌救，但火勢太大，至11時37分將火警升為三級火。現場煙霧瀰漫，火屑隨風飄散，數百人在附近圍觀，警方接報至少兩名市民受傷，皆為附近司機。

有報案人表示現場火屑四散，燒着地上樹木，並波及附近至少6幢大廈，包括喜來登酒店的天台、恆星樓、國際電信大廈、重慶大廈、遠東大廈及彌敦道26號，其中喜來登酒店及重慶大廈一度升為二級火，至今日零時許，後4幢大廈火已被救熄。另有報案人稱見到有電筒光從地盤內射出，疑有人被困。消防呼籲市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關窗及保持鎮定。

報案人見地盤射出電筒光 疑有人被困

由新地郭氏家族長子、已故郭炳湘創立的帝國集團，於2018年2月獨資投得「海員之家」重建項目，委任洲際酒店營運建成後的酒店部分。集團2019年預計項目今年落成，提供約500間客房。今年初，3名青年闖入該地盤登上天秤航拍被捕。

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