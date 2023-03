盧強調,特首作為上司有充分尊重醫衛局提出嘅意見,醫衛局係從衛生角度出發,特首就更高層次;佢又話,事實證明政府方向好穩定、無行回頭路,係政府嘅一個決策,「因為我哋只係一個政府」。

稱第五波「成功下嘅受害者」

社會之前熱論政府應否獨立調查抗疫,盧寵茂事隔一個幾月再被問及立場,佢認為以「持續改善、分開嘅形式」檢討更符成本效益;並形容香港頭兩年抗疫非常成功,第五波就係「victim of our own success」(自己成功下嘅受害者)。佢亦拒評上屆政府做法,「事後孔明好容易」。