港聞

港聞二

灣區手記：狂飆中的香港形象 ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子香港有單新聞，一名女子於旺角「賣身葬父」，開價30萬元，並以平板電腦展示一名疑似「亡父」的照片，但被眼利網民發現相中人是仍在生的內地導演徐紀周，亦是最近熱播內地電視劇《狂飆》的導演。

《狂飆》是一套講述內地「掃黑除惡鬥爭」的劇集。記得某天跟兩個居於廣州逾廿年的香港朋友談起兩地對彼此人文生活的了解，其中一人便提到《狂飆》，「黑幫是從香港過來，殺手從香港請來，好像每次跟香港有關的都是黑社會」。

後來上網查看一下，倒有不少因《狂飆》而寫有關香港黑社會的網文，提及不少1990年代香港娛樂圈令人印象深刻的大事、軼事、傳聞甚至是罪案。誠然，劇中主題既與黑幫有關，就難免離不開相關劇情，其實該朋友想表達的是，很多時候內地與香港對彼此的認知都流於表面和主觀。另一朋友也認同：「我在廣州幾廿年，你問我了不了解這裏，我也不敢說完全了解，更何况一些才住了幾個月的。」

回心一想，筆者生在香港，成長在香港，住過深圳數年，現駐廣州工作近兩年，疫前每年必在北京出差半個月，但直到現在，內地文化與香港文化的差異，生活習慣與喜好之不同，至今也在學習了解。因此每當有人問起「你覺得兩地有什麼不同」時，除了反問「你具體指什麼方面」，亦會強調「純粹個人主觀，不能代表全部人」。

但無論怎樣，最怕看到的是一些自媒體或網上文章，沒去過香港或隨便做什麼測試，就好像反映香港的全部，內容不是東拼西湊不求甚解，就是主觀誤導。每當看到這種隔靴搔癢的滑稽，難免啞然失笑。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷
尖沙嘴「海員之家」地盤四級火 波及6廈 幾全幢燒通 火屑四飄 至少兩傷
珠寶展首日頻斷電 展商嘆阻生意 國際展覽陸續有來 業界促政府助紓人荒
珠寶展首日頻斷電 展商嘆阻生意 國際展覽陸續有來 業界促政府助紓人荒
讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦
讚多元化國際化 海外買家：星泰展覽小 寧等港復辦
1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現
1月零售升7%勝預期 零售協會：遊客效應首季浮現
復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺
復活節旅日團爆滿 縱橫遊：近5年最旺
政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比
政府：人工島無技術難題 林超英：或飄移 土拓署稱填海經驗夠不憂爛尾 林指舊項目難類比
諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊
諮詢期過2/3 200意見書7000網站點擊
古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望
古諮委員稱失原真不值一級 彌敦道洋樓擬議二級建築 保育團體失望
警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據
警曾引國安法 索獨媒立場蘋果材料 控辯「承認事實」分4份 提趙家賢被搜初選名單收據
官質疑申缺席聆訊涉藐視 大狀：未知李予信出院
官質疑申缺席聆訊涉藐視 大狀：未知李予信出院
官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所
官指築傘陣起帶領作用 少年認暴動判入教導所
七旬翁行山暈倒不治
七旬翁行山暈倒不治
屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常
屯院扶抱吊機部件「甩殼」 醫局：8月測試未見異常
李家超訪澳門：推廣「一程多站」灣區遊
李家超訪澳門：推廣「一程多站」灣區遊
焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」
焚化爐6000噸組件登島難 「看風浪靠潮漲」
認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人
認收賄助買優惠機票 國泰前空姐做控方證人
洗衣街地被批「賤賣」 稱涵社區設施 發展局：倘等市况好轉 違照顧社會宗旨
洗衣街地被批「賤賣」 稱涵社區設施 發展局：倘等市况好轉 違照顧社會宗旨
拉兩歲童腿壓向面 童樂居職員囚4月半
拉兩歲童腿壓向面 童樂居職員囚4月半
高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1
高鐵長途車復運 粵下周六 全國4．1
村屋大王涉套丁案押後 區議員被告准離港
村屋大王涉套丁案押後 區議員被告准離港
網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進
網店「尿片期貨」價格糾紛 客促退款 海關跟進
警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵
警破兩詐騙集團拘13人 有少年校內招兵
搗私煙儲存倉檢300萬支 拘3人
搗私煙儲存倉檢300萬支 拘3人
涉光顧工廈賭檔 休班警不認罪
涉光顧工廈賭檔 休班警不認罪
大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台
大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港大2.5萬月薪請MT 3‧26截止 有機會任職不同部門崗位
【Emily】港大2.5萬月薪請MT 3‧26截止 有機會任職不同部門崗位
【Emily】米羅藝術展 94作品首來港
【Emily】米羅藝術展 94作品首來港
【Emily】澳洲總領館代回收口罩捐外傭
【Emily】澳洲總領館代回收口罩捐外傭
【Emily】毛孟靜丈夫好轉離ICU
【Emily】毛孟靜丈夫好轉離ICU
【Emily】ChatGPT誤認林筱魯「民主派女士」
【Emily】ChatGPT誤認林筱魯「民主派女士」
【Emily】「一個做好人，一個做衰人」 盧寵茂：與特首政策一致
【Emily】「一個做好人，一個做衰人」 盧寵茂：與特首政策一致