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大灣區GBA新聞：港26餐廳登「黑珍珠指南」排第3 「中國米芝蓮」304店入圍 涵星日泰港澳台

【明報專訊】全面復常，旅遊無阻，饕餮又可再次尋找美食之旅。餐飲外賣龍頭美團早前公布有「中國版米芝蓮」之稱的2023年黑珍珠餐廳指南，是自2018年以來第6份榜單，今屆有304間餐廳入圍，按年增21間，其中新上榜餐廳有65間。入圍餐廳涵蓋內地22個城市、港澳台、東京、新加坡和曼谷，香港以26間上榜餐廳排名第三。

烹飪家美食家匿名光顧評分

黑珍珠餐廳指南的評選，是由烹飪專家、知名美食家等組成的評委，以顧客身分匿名光顧，就餐廳出品、服務環境、傳承創新等方面評分，再經獨立第三方機構「普華永道」監督及統計評審工作，確認最終榜單。上榜餐廳分3個鑽級，以三鑽餐廳為最高級別，定義「一生必吃一次」，二鑽餐廳「紀念日必吃」，一鑽餐廳則「聚會必吃」。

龍景軒好酒好蔡獲最高級別「三鑽」

今年上榜304間餐廳中，有14間獲三鑽（見圖）。從城市來看，上海以66間上榜餐廳名列第一，其次是38間上榜的北京，香港以26間排第三（表1）。香港今年有4間餐廳新上榜，另有一間從一鑽升到二鑽，三鑽餐廳則有兩間，分別是位於中環四季酒店4樓的龍景軒及中國建設銀行大廈5樓的好酒好蔡；26間上榜餐廳涵蓋不同菜系，包括中西餐、法國菜、日本菜、亞洲菜等。

素有「食在廣州」之稱的大灣區城市廣州，以17間餐廳上榜排第六，其中粵菜、潮州菜、客家菜餐廳佔八成，今年有一家餐廳從一鑽升到二鑽。此外，位於白天鵝賓館的玉堂春暖餐廳，不單是廣州唯一一間三鑽餐廳，而且自有黑珍珠餐廳指南以來，其三鑽地位一直無變。根據美團平台顯示，玉堂春暖餐廳的人均消費約300多元人民幣，比部分一鑽、二鑽餐廳便宜逾半。

有12家餐廳上榜的澳門亦分別有兩家三鑽餐廳，分別是新葡京酒店43樓的天巢法國餐廳，以及新濠天地內的譽瓏軒。深圳雖有13家餐廳上榜，但當中並無三鑽。

上海居首廣州第6 粵菜54餐廳入圍最多

倘以菜系區分，今年上榜最多的是中國八大菜系的粵菜，共有54間餐廳上榜，其次是法國菜和日本菜。另外，多達9間潮州菜餐廳新上榜，反映八大菜系下的細分菜系也愈來愈贏得評審青睞（表2）。

黑珍珠餐廳指南雖推出多年，不過也有內地民眾對上榜餐廳並不「感冒」，例如有廣州市民在網上討論，稱廣州很多受大眾歡迎的美食藏於大牌檔、路邊攤，水準隨時不遜三鑽，價錢還更親民。

明報記者

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