港聞

港聞二

笑靨重現

【明報專訊】959天戴口罩的日子畫上句號，不論身處室內、室外，還是公共交通工具，市民都可按自身需要決定戴口罩否。昨日是除罩首天，戴口罩者仍佔大多數，N95等高規格口罩亦非罕見，不過人海中仍不乏一張張清晰的無罩臉龐，本報記下他們的笑容，讓他們述說這刻解除束縛的心情。對於除罩，不少無口罩者異口同聲道：「戴唔戴係自由！」

隨着禁堂食令、檢疫令、強檢令等措施逐一撤銷，口罩令的終結，意味法例上香港已「走出」疫情。社會邁向復常早是共識，但昨日大部分市民未有跟隨步伐，本報記者昨在旺角及灣仔街頭觀察，大多數市民仍戴上口罩，亦有市民選擇「一戴一露」，口罩托下巴，部分受訪無罩市民則稱搭公共交通工具時仍會戴回。

戴口罩與否，亦變成一場心理戰。有學生稱班上同學較多人不戴，餘下的戴口罩同學見狀亦逐一除下；有少女化上甜美妝容，展露青春年華，感嘆終可除下；有人憶起2020年疫情初期「撲口罩」，到如今口罩如衣服，常備數個替換。有退休長者偕好友並肩同行，他決定無罩走天涯，大呼「very free（非常自由）啊」，其戴口罩好友亦在被「慫恿」下脫下口罩展笑臉、同拍照。有人歡喜有人愁，一間間口罩專門店門可羅雀，唯有大推優惠促銷。

明報記者 李浮南

相關字詞﹕社交距離措施 市民 口罩令

上 / 下一篇新聞

李予信泰拳受傷缺訊 官關注危險運動 「不打桌球？」
李予信泰拳受傷缺訊 官關注危險運動 「不打桌球？」
美CECC再促制裁初選案檢控官 外交公署斥「企圖恐嚇」
美CECC再促制裁初選案檢控官 外交公署斥「企圖恐嚇」
官斥供辭凌亂不合邏輯 藏雷射筆青年囚8月
官斥供辭凌亂不合邏輯 藏雷射筆青年囚8月
屯院扶抱吊機路軌 有部件甩外殼
屯院扶抱吊機路軌 有部件甩外殼
政府滿意率淨值 15年新高
政府滿意率淨值 15年新高
教局列校長素質 增「具國家觀念」 涵官津直資校長擬任課程 須認識國安法立法背景
教局列校長素質 增「具國家觀念」 涵官津直資校長擬任課程 須認識國安法立法背景
海關督察學員月底上海學國安 日後恆常安排
海關督察學員月底上海學國安 日後恆常安排
案件減少檢私煙量增 關長稱工作有成果
案件減少檢私煙量增 關長稱工作有成果
灣區青年就業恆常化 月薪最少1.8萬
灣區青年就業恆常化 月薪最少1.8萬
紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒
紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒
冰球賽播錯《願榮光》 港隊秒舉T叫停 冰協稱已提供正確國歌 政府促查有否即場核對
冰球賽播錯《願榮光》 港隊秒舉T叫停 冰協稱已提供正確國歌 政府促查有否即場核對
非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰
非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰
擅閱醫療紀錄 警拘北院職員涉不誠實用電腦
擅閱醫療紀錄 警拘北院職員涉不誠實用電腦
男僱主趁洗澡靠近 平機會代外傭提訴性騷擾
男僱主趁洗澡靠近 平機會代外傭提訴性騷擾
中年婦涉屠貓食用被捕 警檢貓屍長刀
中年婦涉屠貓食用被捕 警檢貓屍長刀
貨車撼壆掃10米圍欄 反彈路中翻側3傷
貨車撼壆掃10米圍欄 反彈路中翻側3傷
劫財狎童拍片兜售 賺門竊匪判囚9年 同行女賊囚兩年半
劫財狎童拍片兜售 賺門竊匪判囚9年 同行女賊囚兩年半
威脅發布牀照 官斥卑鄙 《繩角》導演羅俊偉囚10月
威脅發布牀照 官斥卑鄙 《繩角》導演羅俊偉囚10月
被捕時稱「阿妹自願」 青年認非禮候判
被捕時稱「阿妹自願」 青年認非禮候判
涉掃黃通風報信 男警控圖妨礙司法
涉掃黃通風報信 男警控圖妨礙司法
大灣區GBA專題：調查：逾60%灣區市民關注危疾保障
大灣區GBA專題：調查：逾60%灣區市民關注危疾保障
大灣區GBA專題：港大深圳醫院求診 宜微信「關注」再預約
大灣區GBA專題：港大深圳醫院求診 宜微信「關注」再預約
右手捲扶手梯 維修工斷四指 旺角港鐵站涉事梯停用 機電署促承辦商檢驗
右手捲扶手梯 維修工斷四指 旺角港鐵站涉事梯停用 機電署促承辦商檢驗
碎屍案堆填區搜索繼續 探員村屋做問卷
碎屍案堆填區搜索繼續 探員村屋做問卷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】樂見竹篙灣隔離設施「執笠」 「糟糕灣」變「竹大」 卓孝業感受多
【Emily】樂見竹篙灣隔離設施「執笠」 「糟糕灣」變「竹大」 卓孝業感受多
【Emily】話部分行業仲要戴 林健鋒口罩廠未「收爐」
【Emily】話部分行業仲要戴 林健鋒口罩廠未「收爐」
【Emily】官員除罩出動 與局長交流職員戴罩
【Emily】官員除罩出動 與局長交流職員戴罩
【Emily】防癌會花4年製手冊 陪病人及照顧者同行
【Emily】防癌會花4年製手冊 陪病人及照顧者同行
【Emily】民記議員上深圳 試坐新能源「雲巴」
【Emily】民記議員上深圳 試坐新能源「雲巴」