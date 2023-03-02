隨着禁堂食令、檢疫令、強檢令等措施逐一撤銷，口罩令的終結，意味法例上香港已「走出」疫情。社會邁向復常早是共識，但昨日大部分市民未有跟隨步伐，本報記者昨在旺角及灣仔街頭觀察，大多數市民仍戴上口罩，亦有市民選擇「一戴一露」，口罩托下巴，部分受訪無罩市民則稱搭公共交通工具時仍會戴回。

戴口罩與否，亦變成一場心理戰。有學生稱班上同學較多人不戴，餘下的戴口罩同學見狀亦逐一除下；有少女化上甜美妝容，展露青春年華，感嘆終可除下；有人憶起2020年疫情初期「撲口罩」，到如今口罩如衣服，常備數個替換。有退休長者偕好友並肩同行，他決定無罩走天涯，大呼「very free（非常自由）啊」，其戴口罩好友亦在被「慫恿」下脫下口罩展笑臉、同拍照。有人歡喜有人愁，一間間口罩專門店門可羅雀，唯有大推優惠促銷。

明報記者 李浮南