男僱主趁洗澡靠近 平機會代外傭提訴性騷擾

職場性騷擾3年504宗 佔性別歧視投訴過半

平機會昨表示，僱員在工作期間遭性騷擾個案仍然相當多，該會在2020至2022年期間收到504宗性騷擾的投訴，佔整體性別歧視條例投訴約51%。該會稱，把個案帶上法庭希望加强公眾意識，並提醒僱主工作期間對僱員包括外傭作出性騷擾是違法行為，會帶來嚴重的法律後果。

平機會指出，申索人指受僱前男僱主期間多次被性騷擾，包括洗完澡後靠近聞她頭髮和體味，又指前僱主不受歡迎地不斷要求與她發生性行為，及作出其他粗俗的性言論，例如希望她幫他生小孩。該會提到外傭多次拒絕後，前僱主老羞成怒，夾帶辱罵要求發生性行為。

平機會解釋，根據《性別歧視條例》，性騷擾指任何不受歡迎而涉及性的行為，而行為令「合理的人」預期受騷擾者將感冒犯、侮辱或威嚇。該會指出，性騷擾包括不受歡迎的性要求、不受歡迎的獲取性方面好處的要求及不受歡迎並涉及性的行徑，《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。