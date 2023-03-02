非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰

除名令未列期限 男護上訴指如終身監禁

上訴人為Wan Pak Kwong Raymond （尹柏光），答辯人為護士管理局。上訴庭法官於判辭指，上訴人一方爭論無了期除名如同判「終身監禁」，護士管理局代表律師則指出，上訴人重新註冊的成功機會不受除名令影響，况且除名令沒有期限，意味尹可以隨時重新註冊，反而對他有利。法官不認同可以隨時重新註冊的理論，反指無了期除名的嚴重程度遠超於有期限除名，指問題在處分是否過重。

判辭指「非最嚴重性罪行」 護管局須賠訟費

判辭續稱，上一宗註冊護士被判無了期除名，涉18年前一名男護士誤殺女友罪成。至於尹柏光的不當行為，雖然「令人震驚及好色成性」，但未至於最嚴重的性罪行，亦非犯下以往需無了期除名時的不當行為，加上尹柏光堅稱精神上已完全康復，並有精神科醫生診斷作證，故裁定處分過分及不相稱，撤銷護士管理局早前對尹的處分。法官下令護士管理局重新審視後，須處分合理的除名時間，另外須向尹柏光賠償訟費。

【案件編號：CACV248/22】