非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰

【明報專訊】荃灣港安醫院一名案發時已婚的34歲男護士，於2019年在病房內趁女病人昏睡間，撫摸及舔她胸部。男護士同年承認兩項非禮罪，判囚8個月，及後護士管理局對他展開紀律研訊，於2021年判處從註冊護士名冊中除名，但沒有指明懲罰維持多久。男護士不滿處分等同無了期除名，向高院上訴。上訴庭昨日頒判辭指，處分過分及不相稱，裁定男護士上訴得直，護士管理局須重新審視合理的除名時間。
除名令未列期限 男護上訴指如終身監禁
上訴人為Wan Pak Kwong Raymond （尹柏光），答辯人為護士管理局。上訴庭法官於判辭指，上訴人一方爭論無了期除名如同判「終身監禁」，護士管理局代表律師則指出，上訴人重新註冊的成功機會不受除名令影響，况且除名令沒有期限，意味尹可以隨時重新註冊，反而對他有利。法官不認同可以隨時重新註冊的理論，反指無了期除名的嚴重程度遠超於有期限除名，指問題在處分是否過重。
判辭指「非最嚴重性罪行」 護管局須賠訟費
判辭續稱，上一宗註冊護士被判無了期除名，涉18年前一名男護士誤殺女友罪成。至於尹柏光的不當行為，雖然「令人震驚及好色成性」，但未至於最嚴重的性罪行，亦非犯下以往需無了期除名時的不當行為，加上尹柏光堅稱精神上已完全康復，並有精神科醫生診斷作證，故裁定處分過分及不相稱，撤銷護士管理局早前對尹的處分。法官下令護士管理局重新審視後，須處分合理的除名時間，另外須向尹柏光賠償訟費。