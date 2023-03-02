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冰球賽播錯《願榮光》 港隊秒舉T叫停 冰協稱已提供正確國歌 政府促查有否即場核對

【明報專訊】香港隊周二於波斯尼亞薩拉熱窩舉行的世界冰球錦標賽分組賽擊敗伊朗，賽後播放中國國歌環節時，主辦單位錯播《願榮光歸香港》，播放約10秒後港隊成員作出T字手勢叫停。特區政府聲明表示強烈不滿。港協暨奧委會稱，香港冰球協會早前已按指引向主辦機構提供正確版本國歌，責成協會盡快向主辦機構詳細調查出錯原因。

賽事在本港時間周二晚上11時半上演，根據直播影片，多名港隊球員聞播錯歌時，隨即按港協暨奧委會去年11月的指引，用雙手作出「T」字手勢示意暫停；影片中有隊員上前向工作人員交涉，大會其後表示十分抱歉及會改正，並播出《義勇軍進行曲》。賽事片段曾於YouTube「Hokejaški savez BiH」（波黑曲棍球協會）頻道直播，有1.7萬人次觀看。影片昨傍晚前顯示為「影片無法提供」、「對方已因版權因素封鎖此影片」。

政府肯定運動員當場表現

特區政府昨發聲明稱，已要求港協暨奧委會深入調查，包括有關體育總會有否按指引即埸向賽事主辦機構再次核對國歌，並敦促港協暨奧委會盡快提交報告，嚴肅跟進事件。政府表示，香港運動員已按指引即時抗議，肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。

港協暨奧委會表示，香港冰球協會早前已按指引向主辦機構提供正確版本國歌，相關運動員和領隊在事件中即時及恰當回應，令主辦機構迅速停止及更正，反映指引行之有效。港協暨奧委會已責成香港冰球協會盡快向主辦機構詳細調查出錯原因。

冰協未覆收悉國歌書面確認否

據港協暨奧委會去年11月頒布的指引，香港代表參與國際賽事，領隊須把儲存正確國歌並有國歌名稱資料的USB交予賽事主辦機構，主辦機構須書面確認，包括電郵、流動通訊信息或附有官方簽署的便條。本報昨向香港冰球協會跟進查詢，協會有否收悉主辦機構的「書面確認」，至截稿前未獲回覆。

政府早前向Google公司要求將香港正確國歌即中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，被對方以「無法控制演算法」為由拒絕。

創科局昨回覆稱，近期有再與Google亞太區高層開會，雙方同意繼續溝通、尋求妥善解決，確保搜尋引擎傳達正確的國歌資訊，特區政府會繼續跟進。

相關字詞﹕創新科技及工業局 香港冰球協會 港協暨奧委會 義勇軍進行曲 國歌出錯 願榮光歸香港

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