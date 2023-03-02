案件減少檢私煙量增 關長稱工作有成果

料隨全面通關 涉旅客毒案增加

海關昨舉行工作回顧記者會，何珮珊形容去年工作「頗有成果」，其中私煙案件去年有3436宗，按年下跌約14%，惟檢獲私煙數量則有7.32億支，升約71%。去年毒品案件有931宗，按年上升約3%，檢獲毒品數量按年上升約73%至6.9噸。規管電子煙等另類吸煙產品法例去年生效，海關表示，去年4月30日至12月31日，偵破621宗相關案件，檢獲478萬件價值約5023萬元貨品，約一半是旅檢案件，其餘涉貨運和郵遞。

與內地海關商打擊集團式走水貨

本港上月起與內地全面通關，北區水貨客問題死灰復燃。何表示，正積極蒐集水貨集團情報，留意近期活躍的水貨活動，對口岸秩序的影響；又指兩地海關高度關注問題，近日曾與內地海關會議，制定行動方案打擊集團式走水貨。對於來港的內地旅客，海關計劃在內地應用程式微訊開設帳號及透過內地傳媒，發放從內地過關及來港消費的注意事項；又表示會主動「放蛇」調查，及在旅客熱點巡邏，以打擊少數涉不營商手法的「害群之馬」。

隨各地入境限制放寬，海關去年接獲涉及旅遊服務的舉報，從前年173宗上升至去年232宗，升幅約34%，主要涉及旅遊會籍、訂購酒店、機票等旅行社服務，並將檢視當中不良營商手法的趨勢，制訂適切應對策略。

旅客投訴增 設快速應變部隊

海關已成立「快速應變部隊」，一旦接獲旅客的投訴，相關人員便會即時到現場處理和協助旅客。