海關督察學員月底上海學國安 日後恆常安排

消防首批30學員短期內赴粵交流

消防處昨表示，計劃短期內安排首批約30名正接受基礎訓練的消防隊長、消防員及救護員，到廣東省消防救援總隊進行為期3天的學習交流，包括認識祖國和國情，及滅火與救援技術交流等，正與內地相關單位接洽，有關安排將會恆常化，成為新入職軍裝人員基礎訓練之一。懲教署稱，一直有安排人員到內地懲教機構學習和交流，現時未有計劃為入職培訓新學員作相關安排。

警方稱，一直有安排人員前往內地培訓，現正安排復辦各項課程，並開拓新的培訓，包括新入職督察及警員往內地交流考察，認識國情、國策以及內地警政工作。入境處表示會因應專業發展和行動需要，安排完成入職訓練的人員到內地、澳門或海外單位參加培訓，今年中會重啟安排。廉署稱，一直有安排不同職級人員前往內地參加國情研習班學習交流。

海關擬招募大灣區本港學生

去年海關聘約75名督察及85名關員，本年聘約90名督察和170名關員，填補退休空缺及其他人手。關長何珮珊承認近年招聘「無以前咁容易」，申請減少，故在特別項目會以短期合約招聘退休人員。下月起安排宣傳車到地區和院校即場接受投考，並到內地大學招募在大灣區讀書的本港學生，及透過社交媒體招募海外留學生。

海關去年偵破19宗涉槍支彈藥案件，接年下跌約三成，主要涉魚槍、電槍及胡椒噴霧等；另偵破25宗小型武器案件，主要為動力操作鋼棒及鐵蓮花。海關引入包括118部具Ｘ光機功能的自動偵測儀及7部電腦掃描檢查系統，偵測槍械及配件。

「貴金屬及寶石交易商註冊制度」下月起實施，有意在港從事相關業務並進行12萬元或以上交易者須向海關註冊。海關已籌組貴金屬及寶石交易商監理科，設置網上交易商註冊系統，並會做好相關宣傳。另《2022年版權（修訂）條例》5月1日起實施，正委託本地大學研發針對非法串流的蒐證及分析系統，加強海關網上調查和處理數碼證據能力，並加強培訓。

與世界海關組織合作訓練搜查犬

另研搜查犬智能頸圈

海關今年將與世界海關組織簽署備忘錄，在港設立「地區犬隻訓練中心」，為組織的亞太區成員舉辦搜查犬訓練課程、工作坊和研討會等，提升領犬訓練專業水平及確立搜查犬領域的國際認可地位。本月亦開始搜查犬智能頸圈研究，透過應用程式實時監察搜查犬體溫心跳，用全球定位系統偵查位置，數據將用於工作調配及挑選繁殖犬，料本年第三季可應用。