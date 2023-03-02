教局列校長素質 增「具國家觀念」 涵官津直資校長擬任課程 須認識國安法立法背景

教局：配合社會發展 助與時並進

2004/05學年起，獲聘為公營或直資學校的校長，須獲校長資格認證，以及符合聘任條件。「認證」分3部分，包括專業發展需要分析、擬任校長課程、專業發展資料冊。教育局前日（2月28日）發通告，更新「擬任校長課程」內容，在校長需要具備的個人素質例子，增加維護專業、不斷反思求進，秉持專業操守等（見表）。更新的「擬任校長課程」涵蓋更多有關國家的課題，包括要裝備擬任校長認識國安法立法背景、意義等；在學校管理及學習活動等方面領導和支援教師提高學生的國家安全概念和守法意識。

教育局回覆，為配合社會發展和最新教育趨勢，會在有需要時更新擬任校長課程架構，幫助擬任校長與時並進。局方稱，因應去年12月公布《教師專業操守指引》，該課程架構已適切地加入8項教師專業操守準則；同時，國民教育是價值觀教育的重要一環，涵蓋國情教育、國史教育、《憲法》和《基本法》，以及國家安全教育等互相緊扣的範疇，是學校課程一部分。

有校長稱可令政府、社會安心

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成認為，有關更新內容是與時並進、配合現時形勢，有關要求可令政府及社會安心，正如教師轉職都要通過國安法試，校長方面的要求是連貫現時趨勢及需要。他認為應保留「逆境及反對聲音中，堅毅應變」此一項校長素質，舉例稱除口罩、堅持全日制等議題上，校長都以教育角度出發持守己見。

孔偉成又稱，近年多了校長提早退休，各人有不同考慮因素而移民，稱即使校長空缺增加，但具能力的接棒人選足夠。

教評會主席：更新配合教師指引合理

教評會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）蔡世鴻表示，有關「擬任校長課程」內容更新配合教師專業操守指引，認為兩者內容相通屬合理。他稱局方一直提供有關國家觀念的講座供教師參加，而大學師訓也有相關內容，由準教師起至教師階段，有長時間慢慢接觸及增值，相信擬任校長均具能力達要求。