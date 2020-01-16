美CECC再促制裁初選案檢控官 外交公署斥「企圖恐嚇」

CECC聲明稱，初選案被捕者僅於立法會選舉之前舉行民意調查，後來大部分人遭羈押，促請港府撤銷對47人和其他國安法被告的控罪。CECC亦點名要求制裁參與起訴民主派的檢控官，包括刑事檢控專員楊美琪、正擔任「立場新聞案」主控的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，以及來自初選案檢控團隊的周天行和署理助理刑事檢控專員羅天瑋。CECC呼籲美國國務卿布林肯及美國國務院，在下月的聯合國人權理事會議緊急討論中國人權和港人自由問題。

CECC籲布林肯聯國提港問題

外交部駐港公署發言人回應稱，CECC的聲明干擾特區依法審理初選案，抹黑國安法，為「反中亂港分子」開脫，敦促有關政客「停止干預特區正常司法的偽善政治表演」。

港府：有意妨司法言論

或藐視法庭

特區政府發言人表示，強烈反對美國政客作出純為政治目的之言論，發表有意妨礙司法公正的言論可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。發言人又稱，律政司刑事檢控不受任何干涉，而司法機關獨立行使審判權，所有面對刑事指控的人都享有公平審訊權利。發言人強調，維護國家安全是屬於主權司法管轄區的內部事務，美方政客「橫蠻無理的霸凌行徑」嚴重違反國際準則，亦粗暴干涉香港事務。

（初選案）