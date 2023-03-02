李予信泰拳受傷缺訊 官關注危險運動 「不打桌球？」

16人否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪受審。代表李予信的大律師關文渭表示，李於本周日受傷後，周一出席審訊期間感到非常不適，便到屯門醫院急症室求醫，在醫生指示下轉往觀察病房，不肯定李今天可否出庭，但表明並非要申請押後案件。

官提每天開支百萬元計

律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，昨早原本計劃讀出承認事實，李予信已同意。不過法官陳慶偉認為，法庭只在特殊情况下容許被告缺席，本案昨日暫不會繼續，並着控辯雙方聯絡醫院索取醫療證明。法官陳仲衡於庭上提醒保釋候審被告切勿參與危險運動，法官李運騰提及警方因應本案派員駐守，連同律師費每天開支以百萬元計算。

控方新交800頁文件 官不滿

其間，代表何桂藍的大律師Trevor Beel表示，控方前日送交逾800頁的文件夾予辯方，內有3份證人供辭、5項新增證據及英文譯本。3名證人為與新界西選區影片有關的男子陳鑫、TVB助理新聞製作經理葉炳棠，以及一名證物鏈的警員13344，其中陳鑫於2月21日錄取口供，葉及該警員分別在2月23日及2月13日錄取口供。

Beel認為，控方理應一早準備妥當；法官李運騰也說法庭亦收到新文件，「我和你一樣感到不滿意」。萬德豪後來補充，打算為上述其中一名證人申請匿名令，法官陳慶偉要求控方以書面申請。

控方擬申證人匿名令

早前庭上播放一段從枱底拍攝的新界西會議影片，戴耀廷在會上表示欲運用《基本法》賦予立法會的權力，以否決《財政預算案》；當時沒有提及誰是拍攝者。

此外，政府昨起撤銷口罩令，還押的林卓廷、吳政亨、余慧明、何桂藍和鄒家成，獲准保釋的楊雪盈、黃碧雲、陳志全、彭卓棋、鄭達鴻和劉偉聰，沒佩戴口罩。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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