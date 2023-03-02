【Emily】樂見竹篙灣隔離設施「執笠」 「糟糕灣」變「竹大」 卓孝業感受多

卓孝業又講起佢啱啱上任時，網民叫竹篙灣做「糟糕灣」，更有人前往隔離期間從車上逃走；但𠵱家竹篙灣已成為「竹大」，網民話入住就似「深造」，亦有人主動想去隔離。佢話印證咗「萬眾一心，無事不可成」，又多謝各政府部門同提供服務嘅持份者。

兩年7個月共服務27萬人次

竹篙灣設施於2020年7月啟用，用作畀密切接觸者檢疫，後來擴展到9740個單位，最多容納2.1萬人，總共服務27萬人次。其中一個高峰係2022年12月，整體入住率達九成。民安處總參事梁冠康話，喺兩年7個月嘅運作中，民安隊總動員逾34萬人次。

另外，醫療輔助隊總參事黃英強話，過去3年出動1500名志願隊員，執行14萬個抗疫更份，總時數達130萬小時；又指隨住疫情減退，社會逐漸復常，抗疫工作嘅「歷史任務」告一段落，噚日聯同總監林文健一同將總部控制室電視屏幕關上，標誌着疫情工作正式完結。