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2023年3月2日星期四
港聞二
李予信泰拳受傷缺訊 官關注危險運動 「不打桌球？」
美CECC再促制裁初選案檢控官 外交公署斥「企圖恐嚇」
官斥供辭凌亂不合邏輯 藏雷射筆青年囚8月
屯院扶抱吊機路軌 有部件甩外殼
政府滿意率淨值 15年新高
教局列校長素質 增「具國家觀念」 涵官津直資校長擬任課程 須認識國安法立法背景
海關督察學員月底上海學國安 日後恆常安排
案件減少檢私煙量增 關長稱工作有成果
灣區青年就業恆常化 月薪最少1.8萬
紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒
冰球賽播錯《願榮光》 港隊秒舉T叫停 冰協稱已提供正確國歌 政府促查有否即場核對
非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰
擅閱醫療紀錄 警拘北院職員涉不誠實用電腦
男僱主趁洗澡靠近 平機會代外傭提訴性騷擾
中年婦涉屠貓食用被捕 警檢貓屍長刀
貨車撼壆掃10米圍欄 反彈路中翻側3傷
劫財狎童拍片兜售 賺門竊匪判囚9年 同行女賊囚兩年半
威脅發布牀照 官斥卑鄙 《繩角》導演羅俊偉囚10月
被捕時稱「阿妹自願」 青年認非禮候判
涉掃黃通風報信 男警控圖妨礙司法
大灣區GBA專題：調查：逾60%灣區市民關注危疾保障
大灣區GBA專題：港大深圳醫院求診 宜微信「關注」再預約
笑靨重現
右手捲扶手梯 維修工斷四指 旺角港鐵站涉事梯停用 機電署促承辦商檢驗
碎屍案堆填區搜索繼續 探員村屋做問卷
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【Emily】話部分行業仲要戴 林健鋒口罩廠未「收爐」
【Emily】官員除罩出動 與局長交流職員戴罩
【Emily】防癌會花4年製手冊 陪病人及照顧者同行
【Emily】民記議員上深圳 試坐新能源「雲巴」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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