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右手捲扶手梯 維修工斷四指 旺角港鐵站涉事梯停用 機電署促承辦商檢驗

【明報專訊】港鐵旺角站昨日凌晨4時許發生工業意外，一名扶手電梯維修工人在加油時，右手遭捲入電梯機件內，被夾斷四指，電梯事後停用。據了解，涉事承辦商為奧的斯電梯（香港）有限公司。有前線電梯維修員表示，電梯維修工序本身有危險性，加上凌晨時工人精神狀態或不佳，易生意外。

傷者姓葉（33歲），本身是註冊自動梯工程人員，可親自進行保養及檢驗工程。他昨凌晨為旺角站B出口的扶手電梯做例行保養，檢查及加油期間右手被鏈條壓住，同事大驚報警。警方及消防接報到場，傷者清醒，右手除拇指外4隻手指被切斷，由工友陪同送往廣華醫院治理。消防員其後在電梯槽內撿回斷指，以冰袋盛載送往醫院，交醫護人員施接駁手術。警方經調查列作工業意外，聯絡勞工處、機電工程署跟進意外原因。

業界：守則規定加油須兩人 惟人手不足

有前線電梯維修員指出，鏈條為電梯的主驅動鏈，加油時需要保持運作，確保全條鏈條都沾滿潤滑油，並運作暢順。他說，機電署的實務守則規定加油需要兩個工人進行，但行內青黃不接，難以安排相應人手。

機電署回覆查詢表示，已派員聯同相關部門調查；基於安全考慮，已要求承辦商的註冊工程師徹底檢驗及確保安全後，方可恢復該自動梯的運作。奧的斯至截稿前無回應。港鐵稱職員已圍封該條扶手電梯，港鐵、承辦商及政府相關部門人員正調查事件。

據悉，涉事承辦商為奧的斯電梯。公司曾涉2017年釀成18人傷的朗豪坊長電梯意外，其負責的荷里活廣場及港鐵美孚站自動梯，去年亦發生機件故障意外，有乘客受傷。

機電署的宣傳短片解釋，扶手梯內有不同「啤呤」，如梯尾機房內鏈輪啤呤，一旦啤呤潤滑的油不足，就會發出響聲甚至故障；保養時會用油槍，將雪油經接合嘴注入啤呤內。

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