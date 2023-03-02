威脅發布牀照 官斥卑鄙 《繩角》導演羅俊偉囚10月

官斥身敗名裂自取其辱

被告羅俊偉（43歲）承認於2022年3月26至27日威脅會發布女子X的私密影像，意圖使她受辱、驚嚇或困擾。辯方進一步求情稱，被告現已還押了90天，其間與前女友復合，得到她和家人的支持。被告並向X致歉，稱為作為羞恥，承諾會戒除陋習，重犯風險低。被告在犯人欄內一直低頭，雙手交疊前方。

裁判官判刑時指出，被告對X的性要求清晰和詳細，指明要裸露的身體部位和動作。當X拒絕後，被告不但不斷催促和施加時間限制，更新增條件，最終令X在短時間內極度驚嚇。裁判官認為，被告完全清楚自己所作所為，而非因喝酒而胡言亂語。

裁判官稱，本案嚴重處在於被告要求X找其他女子服侍自己，與辯方呈上的案例有別。案情顯示X曾跟被告說「好難行番條啱路」，反映X原不願性交易，承受極大壓力，被告卻要脅令她工作的場所，甚至全港夜總會都知情，手法「相當卑鄙」。法庭考慮相片的私密程度後，認為恐嚇效果強而有力，以監禁15個月為量刑起點，被告認罪獲三分之一減刑。

【案件編號：KCCC 3048/22】