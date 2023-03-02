港聞

港聞二

劫財狎童拍片兜售 賺門竊匪判囚9年 同行女賊囚兩年半

【明報專訊】一對男女前年以問卷調查及送口罩等藉口，誘騙一名12歲女童開門，男子入屋搜掠財物後非禮女童，包括舔女童私處、強迫口交，並拍攝過程計劃出售圖利。兩人昨在高院承認爆竊，女被告另承認藏毒，男被告承認非禮、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及製作兒童色情物罪。法官判刑時斥男被告對女童所為令人反感，雖然非禮不多於10分鐘，但對女童而言猶如經歷一輩子長的時間，男被告判囚9年；女被告囚2年6個月。

男被告王嘉業，現年49歲；女被告黃煥星，現年39歲。辯方求情稱王沒有戀童癖，案發時受毒品影響；黃不知道王欲藉機侵犯X，她被捕後主動供出王的身分，協助警方破案。

暫委法官祁彥輝稱，王與X的年齡差距及X在有安全感的家中遭侵犯，都是案情嚴重處，X的創傷報告反映事件影響將來處理人際關係，就王被控4罪判囚9年；黃涉爆竊及管有的毒品是自用，故判囚2年6個月。

藉詞做問卷派口罩 投訴養狗借廁所

案情指，2021年4月1日傍晚，兩名按女童X位於秀茂坪家的門鐘，表示上門做問卷調查及派口罩，X以家中無大人為由婉拒。其後王威脅X讓他進屋借廁所，否則投訴她家違反大廈規矩養狗。

待X開門後，黃搜掠屋內財物，劫去1000元、130元人民幣及X的手機。同時，王將X推倒牀上，除去X衣服，毛手毛腳。女被告劫財後離開，王則繼續侵犯X，他逼X口交後逃走，事後女童自行報警。

男被告手機存筆記 兜售涉事影片無標價

黃於3天後被捕，身上搜出不足一克海洛英。她警誡下稱，王在案發前數天已重複提及，請她幫忙讓一名女童為王開門，她稱當日有叫王不要接觸X。王於同月6日被捕，警方在他手機內搜出3段拍攝於非禮X時的影片，並在他手機內找到一篇筆記，內容是向他人網上兜售3段影片，但無標明價錢。

【案件編號：HCCC146/22】

上 / 下一篇新聞

李予信泰拳受傷缺訊 官關注危險運動 「不打桌球？」
李予信泰拳受傷缺訊 官關注危險運動 「不打桌球？」
美CECC再促制裁初選案檢控官 外交公署斥「企圖恐嚇」
美CECC再促制裁初選案檢控官 外交公署斥「企圖恐嚇」
官斥供辭凌亂不合邏輯 藏雷射筆青年囚8月
官斥供辭凌亂不合邏輯 藏雷射筆青年囚8月
屯院扶抱吊機路軌 有部件甩外殼
屯院扶抱吊機路軌 有部件甩外殼
政府滿意率淨值 15年新高
政府滿意率淨值 15年新高
教局列校長素質 增「具國家觀念」 涵官津直資校長擬任課程 須認識國安法立法背景
教局列校長素質 增「具國家觀念」 涵官津直資校長擬任課程 須認識國安法立法背景
海關督察學員月底上海學國安 日後恆常安排
海關督察學員月底上海學國安 日後恆常安排
案件減少檢私煙量增 關長稱工作有成果
案件減少檢私煙量增 關長稱工作有成果
灣區青年就業恆常化 月薪最少1.8萬
灣區青年就業恆常化 月薪最少1.8萬
紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒
紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒
冰球賽播錯《願榮光》 港隊秒舉T叫停 冰協稱已提供正確國歌 政府促查有否即場核對
冰球賽播錯《願榮光》 港隊秒舉T叫停 冰協稱已提供正確國歌 政府促查有否即場核對
非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰
非禮病人男護無了期釘牌 官指處分過分 裁護管局重訂懲罰
擅閱醫療紀錄 警拘北院職員涉不誠實用電腦
擅閱醫療紀錄 警拘北院職員涉不誠實用電腦
男僱主趁洗澡靠近 平機會代外傭提訴性騷擾
男僱主趁洗澡靠近 平機會代外傭提訴性騷擾
中年婦涉屠貓食用被捕 警檢貓屍長刀
中年婦涉屠貓食用被捕 警檢貓屍長刀
貨車撼壆掃10米圍欄 反彈路中翻側3傷
貨車撼壆掃10米圍欄 反彈路中翻側3傷
威脅發布牀照 官斥卑鄙 《繩角》導演羅俊偉囚10月
威脅發布牀照 官斥卑鄙 《繩角》導演羅俊偉囚10月
被捕時稱「阿妹自願」 青年認非禮候判
被捕時稱「阿妹自願」 青年認非禮候判
涉掃黃通風報信 男警控圖妨礙司法
涉掃黃通風報信 男警控圖妨礙司法
大灣區GBA專題：調查：逾60%灣區市民關注危疾保障
大灣區GBA專題：調查：逾60%灣區市民關注危疾保障
大灣區GBA專題：港大深圳醫院求診 宜微信「關注」再預約
大灣區GBA專題：港大深圳醫院求診 宜微信「關注」再預約
笑靨重現
笑靨重現
右手捲扶手梯 維修工斷四指 旺角港鐵站涉事梯停用 機電署促承辦商檢驗
右手捲扶手梯 維修工斷四指 旺角港鐵站涉事梯停用 機電署促承辦商檢驗
碎屍案堆填區搜索繼續 探員村屋做問卷
碎屍案堆填區搜索繼續 探員村屋做問卷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】樂見竹篙灣隔離設施「執笠」 「糟糕灣」變「竹大」 卓孝業感受多
【Emily】樂見竹篙灣隔離設施「執笠」 「糟糕灣」變「竹大」 卓孝業感受多
【Emily】話部分行業仲要戴 林健鋒口罩廠未「收爐」
【Emily】話部分行業仲要戴 林健鋒口罩廠未「收爐」
【Emily】官員除罩出動 與局長交流職員戴罩
【Emily】官員除罩出動 與局長交流職員戴罩
【Emily】防癌會花4年製手冊 陪病人及照顧者同行
【Emily】防癌會花4年製手冊 陪病人及照顧者同行
【Emily】民記議員上深圳 試坐新能源「雲巴」
【Emily】民記議員上深圳 試坐新能源「雲巴」