劫財狎童拍片兜售 賺門竊匪判囚9年 同行女賊囚兩年半

男被告王嘉業，現年49歲；女被告黃煥星，現年39歲。辯方求情稱王沒有戀童癖，案發時受毒品影響；黃不知道王欲藉機侵犯X，她被捕後主動供出王的身分，協助警方破案。

暫委法官祁彥輝稱，王與X的年齡差距及X在有安全感的家中遭侵犯，都是案情嚴重處，X的創傷報告反映事件影響將來處理人際關係，就王被控4罪判囚9年；黃涉爆竊及管有的毒品是自用，故判囚2年6個月。

藉詞做問卷派口罩 投訴養狗借廁所

案情指，2021年4月1日傍晚，兩名按女童X位於秀茂坪家的門鐘，表示上門做問卷調查及派口罩，X以家中無大人為由婉拒。其後王威脅X讓他進屋借廁所，否則投訴她家違反大廈規矩養狗。

待X開門後，黃搜掠屋內財物，劫去1000元、130元人民幣及X的手機。同時，王將X推倒牀上，除去X衣服，毛手毛腳。女被告劫財後離開，王則繼續侵犯X，他逼X口交後逃走，事後女童自行報警。

男被告手機存筆記 兜售涉事影片無標價

黃於3天後被捕，身上搜出不足一克海洛英。她警誡下稱，王在案發前數天已重複提及，請她幫忙讓一名女童為王開門，她稱當日有叫王不要接觸X。王於同月6日被捕，警方在他手機內搜出3段拍攝於非禮X時的影片，並在他手機內找到一篇筆記，內容是向他人網上兜售3段影片，但無標明價錢。

【案件編號：HCCC146/22】