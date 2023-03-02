紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒

所遇災童志向不滅 盼助「重建希望」

憶述抵災區時情况，林傳芃稱當地大部分建築物已倒塌，只餘一堆堆瓦礫、廢墟，「非常震撼，看到很心痛」。瓦礫堆中有不少災民的個人物品，當中亦有身分證，她惋惜說：「他們都很年輕，但很不幸要經歷這場天災，現在亦沒有人知道他們是否平安。」

一同參與行動的香港紅十字會助理機構傳訊經理傅進提到，在災區接觸到一名11歲女孩，她主動示意想借他的相機拍照。他看到女孩對拍照感興趣，便詢問她未來是否想當攝影師，女孩堅定地答「是」。傅進說，那一刻女孩的態度讓他很有感觸，「原來小朋友經歷一場天災後，仍會對未來抱有希望」，「人道救援工作就是要為災民重建希望！」

災後重建料需兩年 籲港人解囊

林傳芃表示，現時土耳其救援焦點已轉為災後恢復及重建，當地政府期望一年後完成重建，讓居民重回家園，但這並非易事，林引述當地紅新月會與國際紅十字會預料至少兩年以上才能完成。林呼籲香港市民以捐款方式協助當地賑災工作，又透露現時香港紅十字會已籌得1600萬元，計劃支援當地住居需求。

明報記者