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港聞二

紅會災區設「兒童友善空間」 支援土耳其災民情緒

【明報專訊】土耳其上月6日強烈地震，截至現時已造成逾5萬人死亡。香港紅十字會3名職員上月12日出發往土耳其安卡拉省，了解當地災後情况及災民需求。有份參與行動的香港紅十字會總監（服務）林傳芃表示，目前當地災民流離失所，部分已遷往鄰近省份。她稱當地天氣非常寒冷，晚間會降至0℃，但災民不能像以往用天然氣取暖，災後生活十分無助。她稱，土耳其紅新月會與國際紅十字會有為當地災民提供援助，包括提供熱食、基本生活用品、藥物等，亦設「兒童友善空間」，為有需要的兒童提供情緒支援，籲港人繼續捐款協助當地賑災。

所遇災童志向不滅 盼助「重建希望」

憶述抵災區時情况，林傳芃稱當地大部分建築物已倒塌，只餘一堆堆瓦礫、廢墟，「非常震撼，看到很心痛」。瓦礫堆中有不少災民的個人物品，當中亦有身分證，她惋惜說：「他們都很年輕，但很不幸要經歷這場天災，現在亦沒有人知道他們是否平安。」

一同參與行動的香港紅十字會助理機構傳訊經理傅進提到，在災區接觸到一名11歲女孩，她主動示意想借他的相機拍照。他看到女孩對拍照感興趣，便詢問她未來是否想當攝影師，女孩堅定地答「是」。傅進說，那一刻女孩的態度讓他很有感觸，「原來小朋友經歷一場天災後，仍會對未來抱有希望」，「人道救援工作就是要為災民重建希望！」

災後重建料需兩年 籲港人解囊

林傳芃表示，現時土耳其救援焦點已轉為災後恢復及重建，當地政府期望一年後完成重建，讓居民重回家園，但這並非易事，林引述當地紅新月會與國際紅十字會預料至少兩年以上才能完成。林呼籲香港市民以捐款方式協助當地賑災工作，又透露現時香港紅十字會已籌得1600萬元，計劃支援當地住居需求。

明報記者

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