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灣區青年就業恆常化 月薪最少1.8萬

【明報專訊】政府昨公布恆常化「大灣區青年就業計劃」，參與企業須以不低於1.8萬元月薪聘請參與計劃的香港青年，政府將按每名受聘畢業生向企業發放每月1萬元津貼，為期最多18個月。民建聯立法會議員顏汶羽期望，政府能放寬計劃申請門檻至副學士及高級文憑畢業生，並鼓勵僱主提供更多元職位。

每聘一港青 企業每月獲1萬津貼

政府2021年1月推出「大灣區青年就業計劃」試行計劃，去年《施政報告》宣布會恆常化，當局昨日公布詳情（見表）。申請人須於2021至2023年以學士或以上學位畢業，為可合法在香港受僱工作的香港居民。

月中起上載空缺 9‧30截

企業方面，在香港及大灣區內地城市均擁有業務的企業將合資格參與，企業須按照香港法例，以不低於月薪1.8萬元聘用申請人，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。勞工處審批後，將於本月20日起上載職位空缺資料至計劃網頁，申請期限至9月30日。

須大學畢業 顏汶羽盼涵副學士

顏汶羽歡迎計劃恆常化，但關注當局僅容許大學或以上學歷畢業生的門檻過高，建議放寬至容許副學士與高級文憑畢業生申請，並提供更多元職位，協助青年開拓不同發展機遇。他又表示，計劃在試行階段出現就業名額未能用盡的問題，質疑浪費資源。翻查資料，試行計劃共417間企業參加，提供3494個職位空缺，並收到逾2萬宗求職申請，最終1091名畢業生入職，佔所有空缺約三成。

另外，特首李家超昨日接受《大公報》及《文匯報》訪問時談及未來與大灣區的合作，表示香港與大灣區其他城市是「強強合作」，他認為香港與大灣區在創科的優勢分別是基礎科研及下游生產力，若香港可鞏固將研發成果產業化的中游部分，整個大灣區將互補互利。李家超還稱，會將落馬洲河套區發展成「創新區」，讓港深兩地在人流、物流和數據等方面合作，並克服港深法律系統不同的問題，期望能以此模式套用在其他領域的合作。

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