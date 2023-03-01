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醫生控誤殺 律政司回覆醫專

【明報專訊】病人鄧桂思疑因兩名聯合醫院醫生「開漏藥」致急性肝衰竭後不治，兩名醫生各被控一項誤殺罪，今年1月首度提堂。香港醫學專科學院主席梁嘉傑日前去信律政司長林定國表達關注，並要求律政司釐清及給予建議，以釋除醫療業界疑慮。醫專提出5項提議，包括要求日後取得律政司長批准才檢控，以及有關部門檢視及修訂牽涉醫療情境下「嚴重疏忽誤殺（Gross Negligence Manslaughter）」的相關法例。據悉，醫專昨傍晚已收到律政司答覆。醫專回覆查詢時表示，學院院務委員會將仔細審閱律政司的答覆。

提5項建議 倡檢視醫療「嚴重疏忽誤殺」

梁嘉傑上月接受本報訪問時提出，建議訂立指引釐清何時須就醫療疏忽刑事調查和檢控，以及加強培訓專家證人等。他上周一（2月20日）去信律政司長，關注本案及普通法原則下模棱兩可之處，對醫療專業及公眾利益構成影響，要求律政司予以釐清及發出建議。

信件提及，醫護同業關注現行法例沒有區分刻意違規或無意過失，而檢控個別醫護無助指出系統弊處，亦有損醫患關係，且現時缺乏明確及統一檢控準則。信末提出5項倡議，包括要求律政司釐清檢控原則、檢控前充分考慮系統責任（systemic factors）、獲得至少一名專家證人同意才檢控，且在檢控前取得律政司長批准，以及就醫療情境下的嚴重疏忽誤殺修例，將鹵莽（recklessness）等納入控罪元素。

相關字詞﹕律政司 梁嘉傑 醫專 鄧桂思 聯合醫院

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