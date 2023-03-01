醫生控誤殺 律政司回覆醫專

提5項建議 倡檢視醫療「嚴重疏忽誤殺」

梁嘉傑上月接受本報訪問時提出，建議訂立指引釐清何時須就醫療疏忽刑事調查和檢控，以及加強培訓專家證人等。他上周一（2月20日）去信律政司長，關注本案及普通法原則下模棱兩可之處，對醫療專業及公眾利益構成影響，要求律政司予以釐清及發出建議。

信件提及，醫護同業關注現行法例沒有區分刻意違規或無意過失，而檢控個別醫護無助指出系統弊處，亦有損醫患關係，且現時缺乏明確及統一檢控準則。信末提出5項倡議，包括要求律政司釐清檢控原則、檢控前充分考慮系統責任（systemic factors）、獲得至少一名專家證人同意才檢控，且在檢控前取得律政司長批准，以及就醫療情境下的嚴重疏忽誤殺修例，將鹵莽（recklessness）等納入控罪元素。