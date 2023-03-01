英外相稱國安法「侵蝕自由」 特區政府批抹黑

聯國人權會議上促維護中英聯合聲明

祈湛明在會議發言時先後提及香港、新疆及俄烏戰事。他表示，香港有傳媒在國安法下結束營運，言論及集會自由受侵蝕，呼籲香港及中國當局維護《中英聯合聲明》，落實人權理事會報告的建議。

特區政府發言人斥祁湛明純屬政治抹黑和歪曲事實，重申每個國家都有責任和權利維護其國家安全。發言人稱，英國有大量國家安全法例，但相關政府官員仍繼續詆譭港區國安法，「顯然屬於出於政治目的、雙重標準的虛偽行為」，以及政治凌駕法律的卑劣技倆。發言人形容，祁湛明針對本港執法行動的言論乃惡意揑造，強調本港執法部門一直根據證據嚴格依照法律執法，與有關人或機構的政治立場、背景或職業無關。政府質疑，祈湛明的說法「似乎倡議某種背景的人不應因違法行為和活動受到法律制裁」，形容等同給予有關人物犯法特權，有違法治精神。