兩人冒認路透社訪維權者 接觸內地防疫示威群組

被盜身分記者 一人記協會員

記協發聲明稱，被冒認的路透社記者之一是記協會員，記協認為，冒認者騙取受訪者信任的手法卑劣，希望未移除有關假帳戶的社交平台及早行動，以正視聽。記協呼籲，若公眾或傳媒有更多關於冒認記者身分的消息，可向該會提供資料。

路透社報道，被冒認身分的分別是上海分社負責人Brenda Goh及駐港記者Jessie Pang。身處澳洲的異見藝術家「巴丟草」在Twitter公開與其中一名冒認者的對話，他曾被問及有關網上平台《公民日報》（《Citizens Daily》）的資料，冒認者又在Telegram群組問其中兩名成員，與《公民日報》是否有聯繫。

冒認者展示過期記者證

路透社引述另一維權人士表示，冒認者以路透社記者的身分接觸了他3個月；又有維權人士表示，冒認者曾展示相關真實記者的記者證及其個人資料如國籍，以取得其信任。有維權人士則表示，自去年11月底與冒認者接觸，對方問及未來的示威計劃，二人主要透過Telegram以文字溝通，亦曾透過電話短談。

路透社引述巴丟草表示，冒認者會提供相關真實記者的背景及最近工作，以獲取群組成員的信任，但其所用的語言、提問很可疑，更聲稱沒有管理Twitter帳戶的權限，而是由路透社的一個團隊運作，其後又將其中一名路透社記者的記者證發送給巴丟草，但有關記者證已過期。

路透社：正調查 保安局：可報警

路透社表示，兩名冒認者的假帳戶在事件曝光後被刪除，目前亦無迹象顯示兩名記者的官方社交帳號被黑客入侵。路透社發言人表示，正調查冒認及盜取記者證件一事，並將採取適當行動。兩名被冒認身分的路透社記者分別在其Twitter帳號表示，有人冒認其身分，並偽造其記者證，澄清並非其本人。保安局發言人回覆表示，市民如發現任何涉嫌違法行為，請向警方舉報，警方接報後會採取適當行動。