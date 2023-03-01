奏《願榮光》翁控7罪 質疑「無休止檢控」

【明報專訊】六旬退休漢涉在不同地方以二胡演奏《願榮光歸香港》，被票控7項涉及無牌籌款和無牌演奏的控罪，沙田裁判法院昨日舉行審前覆核。被告質疑控方「無休止檢控」，又提出有人在他不知情下暗中拍片。裁判官表示，無論片段是光明正大抑或暗中攝錄，最重要是正確反映案發情况。被告最終同意片段無造假之處。
質疑遭暗中拍片 官：反映案發情况
被告李解新被票控3項「未經批准在公眾地方進行籌款活動」和4項「沒有許可證而奏玩樂器」控罪，控罪發生於2022年6月至9月。庭上透露，呈堂證物包括近半小時的現場片段，控方證人有21人，包括現場觀察的警員，以及兩名熟悉《願榮光歸香港》歌曲意思的專家證人。
控方21證人 包括「《願榮光》專家」
甫開庭，被告表示自己無設備播放涉案片段，署理主任裁判官鄭念慈遂要求控方安排被告在法庭房間觀看片段。操普通話的被告稱為了公平和安全，希望法官命令播片的警員「將武器全卸下來」。鄭官指被告的擔憂「不真實」，法庭不會頒令。
鄭官逐一確認本案爭議事項，被告否認自己持有籌款和演奏牌照，「整個香港都有人演奏，沒有人有牌照」。辯方證人方面，被告表示「在街頭聽我拉二胡的人有千千萬萬」，但聽眾不一定替他作證，又指街頭藝術表演獲世界認可。鄭官此時打斷被告，指法庭不是發表言論的地方，最終將案件押後至4月21日再訊，另排期於5月15至17日審訊。
李解新曾因去年4月涉在東涌街頭演奏《願榮光》被票控無牌演奏，同年10月被裁定無罪，另涉的其他街頭演奏票控，同月底被改控無牌籌款。
【案件編號：STS8743、10299、11832/22】