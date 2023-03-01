港聞

港聞二

奏《願榮光》翁控7罪 質疑「無休止檢控」

【明報專訊】六旬退休漢涉在不同地方以二胡演奏《願榮光歸香港》，被票控7項涉及無牌籌款和無牌演奏的控罪，沙田裁判法院昨日舉行審前覆核。被告質疑控方「無休止檢控」，又提出有人在他不知情下暗中拍片。裁判官表示，無論片段是光明正大抑或暗中攝錄，最重要是正確反映案發情况。被告最終同意片段無造假之處。

質疑遭暗中拍片 官：反映案發情况

被告李解新被票控3項「未經批准在公眾地方進行籌款活動」和4項「沒有許可證而奏玩樂器」控罪，控罪發生於2022年6月至9月。庭上透露，呈堂證物包括近半小時的現場片段，控方證人有21人，包括現場觀察的警員，以及兩名熟悉《願榮光歸香港》歌曲意思的專家證人。

控方21證人 包括「《願榮光》專家」

甫開庭，被告表示自己無設備播放涉案片段，署理主任裁判官鄭念慈遂要求控方安排被告在法庭房間觀看片段。操普通話的被告稱為了公平和安全，希望法官命令播片的警員「將武器全卸下來」。鄭官指被告的擔憂「不真實」，法庭不會頒令。

鄭官逐一確認本案爭議事項，被告否認自己持有籌款和演奏牌照，「整個香港都有人演奏，沒有人有牌照」。辯方證人方面，被告表示「在街頭聽我拉二胡的人有千千萬萬」，但聽眾不一定替他作證，又指街頭藝術表演獲世界認可。鄭官此時打斷被告，指法庭不是發表言論的地方，最終將案件押後至4月21日再訊，另排期於5月15至17日審訊。

李解新曾因去年4月涉在東涌街頭演奏《願榮光》被票控無牌演奏，同年10月被裁定無罪，另涉的其他街頭演奏票控，同月底被改控無牌籌款。

【案件編號：STS8743、10299、11832/22】

相關字詞﹕沙田裁判法院 無牌演奏 無牌籌款 願榮光歸香港 二胡

上 / 下一篇新聞

死者親友認屍龍尾村拜祭 蔡母痛哭女婿攙扶 夫：感激遇到你 家姑：你善良畀錯人
死者親友認屍龍尾村拜祭 蔡母痛哭女婿攙扶 夫：感激遇到你 家姑：你善良畀錯人
前夫涉偷7人逾百金粒頸鏈
前夫涉偷7人逾百金粒頸鏈
判囚9年半 無屍案被告稱合適 官拒當庭釋放 辯方大狀：再服刑31日出獄
判囚9年半 無屍案被告稱合適 官拒當庭釋放 辯方大狀：再服刑31日出獄
質疑退休警子求情理據 官反問「美心可否燒佢間屋」
質疑退休警子求情理據 官反問「美心可否燒佢間屋」
官指藉身處現場鼓勵破壞 兩男金鐘暴動罪成
官指藉身處現場鼓勵破壞 兩男金鐘暴動罪成
6000被捕者處理方式2月無公布 「目標本月」
6000被捕者處理方式2月無公布 「目標本月」
女童遭非禮父兄涉9罪 父認兄不認
女童遭非禮父兄涉9罪 父認兄不認
兩人冒認路透社訪維權者 接觸內地防疫示威群組
兩人冒認路透社訪維權者 接觸內地防疫示威群組
保港會斥修《海港例》 指「難證阻礙涉公益工程」
保港會斥修《海港例》 指「難證阻礙涉公益工程」
英外相稱國安法「侵蝕自由」 特區政府批抹黑
英外相稱國安法「侵蝕自由」 特區政府批抹黑
調查：四成精神病患遇職場歧視 求職遭壓價拒聘 八成半啞忍
調查：四成精神病患遇職場歧視 求職遭壓價拒聘 八成半啞忍
涉擅閱29名病人醫護病歷 北院外科醫生停職受查
涉擅閱29名病人醫護病歷 北院外科醫生停職受查
東涌延線5月動工 政府資助183.6億
東涌延線5月動工 政府資助183.6億
醫生控誤殺 律政司回覆醫專
醫生控誤殺 律政司回覆醫專
大灣區GBA新聞：灣區地名多趣怪 意頭好壞不計較 山嶺跌死牛貓狗 有墳有鬼殺官坪
大灣區GBA新聞：灣區地名多趣怪 意頭好壞不計較 山嶺跌死牛貓狗 有墳有鬼殺官坪
同街不同命 部分街道名存實亡
同街不同命 部分街道名存實亡
2019年規範地名 禁誇大怪誕洋化重名
2019年規範地名 禁誇大怪誕洋化重名
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話聖提女中校長不涉報道中的事 校監管浩鳴：是其是 非其非
【Emily】話聖提女中校長不涉報道中的事 校監管浩鳴：是其是 非其非
【Emily】警還1.6萬蚊禮券逾半過期 黃于喬「感謝」
【Emily】警還1.6萬蚊禮券逾半過期 黃于喬「感謝」
【Emily】有酒樓唔驚「緊急維修」 承接白鴿春茗
【Emily】有酒樓唔驚「緊急維修」 承接白鴿春茗
【Emily】陳沛良盼除罩後 不再被錯認劉智鵬
【Emily】陳沛良盼除罩後 不再被錯認劉智鵬
【Emily】美商貿署在港辦美容展 推銷美品牌
【Emily】美商貿署在港辦美容展 推銷美品牌
【Emily】「油街實現」視藝展 舊倉庫內「翻浪」
【Emily】「油街實現」視藝展 舊倉庫內「翻浪」