女童遭非禮父兄涉9罪 父認兄不認

1歲寄養在外 9歲被接回家中

根據控辯雙方承認的事實，事主X於2006年4月出生，現年16歲，案發後她被安排入住兒童之家。

首被告、X的父親（現年50歲，無報稱職業）承認4罪，案情指2015至2016年某日，當時9歲的X正在荃灣單位的牀上玩手機，被告脫去X短褲和內褲，用手指上下摩擦她私處，說「生咗好多毛，叻女」。2017年兩個冬天晚上，被告兩度指插X私處，同年另一晚又用手在X私處附近撩動。控方指出，首被告過往有4次定罪紀錄，涉及5項控罪，均與本案性質不同。

次被告、X之兄長（現年17歲，學生）否認5罪。庭上播放X的錄影會面片段，X表示2018年夏天某日凌晨，兄長走入其睡房以借耳機為由觸碰她胸部，X因而醒來。事後她告知父親，父親覺得次被告只是想借耳機。X續指，2019至2020年，兄長分別在旺角鬧市和荃灣街市以手肘掃她胸部，兩天內均發生至少3次。

女童告知 祖母稱兄無心之失

至最後一次事發，X要求兄長停止，兄長否認曾作上述行為並回應「哈哈，實係咁啦」。X告知祖母Y，Y認為屬無心之失，X事後回想覺得兄長令人討厭、行徑惡心，「點解有人可以連自己個妹都搞」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1、641/22】