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6000被捕者處理方式2月無公布 「目標本月」

【明報專訊】反修例運動中約6000多人被捕而未被檢控，警方原定爭取上月公布處理方式。據了解，因事件涉及人數多及案情較複雜，需較長時間處理，目標是本月內能完成全部跟進工作及公布。新思維社福界議員狄志遠表示，對公布時間再延遲「少少失望」，稱事件距今已發生一段長時間，對當事人及其家屬是很重負擔，長期等候某程度亦是懲罰，不能以「狼來了」方式一再延遲，敦促相關部門盡快處理跟進，對社會邁向復和會有很大幫助。

警務處長蕭澤頤上月中表示，仍在檢視暫未被控的案件，爭取上月內公布處理方式。對於有消息預料大部分均會「擱置調查」，蕭澤頤上月接受傳媒訪問時透露「未完全打算現階段終止調查」，視乎案件嚴重程度和證據等，若被捕人涉及嚴重暴力和傷人等，警方傾向繼續檢控。他又稱「黑暴」涉及人數多，案件複雜，蒐證十分艱巨，刑事調查部門、毒品調查科和商業罪案調查科均要協助處理。

狄志遠：長等某程度亦是懲罰

狄志遠表示，警方曾稱上月能公布跟進工作，當時歡迎有關決定，反映當局有決心解決事件；他諒解當局需時處理數千宗個案，惟需訂立清晰限期。他稱，市民主觀願望都是希望事件盡快解決，建議當局分批處理，舉例在本月中先公布大多數較輕微個案的跟進工作，剩餘小量個案待本月底再公布。狄認為，距今逾3年的個案，若仍然難以找到足夠證據，建議當局給予機會涉事者，相信涉事者受當時社會氣氛影響，重犯可能不大，而相關決定亦可向社會復和釋出誠意，正如當局一直強調需要給予機會年輕人。

（反修例風暴）

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