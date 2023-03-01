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官指藉身處現場鼓勵破壞 兩男金鐘暴動罪成

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，11人被控在夏愨道政總外參與暴動，9人開審前認罪，餘下兩男昨在區院被裁定罪成。其中一被告自辯稱因疑似見有催淚彈，曾躲避並經金鐘回家，暫委法官鄭紀航斥其證供「不盡不實、似是而非、模稜兩可、砌詞狡辯、混淆視聽」，拒絕接納。兩人還押至本月18日求情，同月25日連同認罪被告判刑。

同案9人認罪 同本月判刑

不認罪被告為電腦技術員馮嘉文（現年42歲）和市場策劃經理陳海蓬（現年30歲）。馮嘉文早前自辯稱，當日到銅鑼灣利園三期上班途中，希慎廣場附近有煙及有聲響，他認為該處有催淚煙，打算「避一避」。馮折返躲進商場和去茶餐廳吃下午茶，他從電視直播得知金鐘道的衝突完結，遂經金鐘回家，在夏愨道橫過行車線後，大批人衝出，不久後馮被截停。

一稱避催淚煙 官指狡辯

鄭官昨日裁決時表示，馮嘉文熟悉公司環境，不相信他不知希慎廣場有另一入口，馮「完全是砌詞狡辯，強詞奪理」。對於馮供稱因有催淚彈覺得整個銅鑼灣未必安全，鄭官認為是誇張失實、混淆視聽，反駁指馮正正前往危險的灣仔方向，而沒採取較安全和快捷的路線，「絕對是匪夷所思、自欺欺人」。

鄭官續指，馮後來目睹政總衝突仍毫不畏懼，其心態「逆轉」難以令人接受，而馮突然放下有迫切性的工作回家，證供是不盡不實。

陳海蓬無作供及無傳召證人。鄭官指出，馮案發時手持雨傘、戴口罩，陳則戴勞工手套、背囊有5張寫上「五大訴求，缺一不可」及「光時」口號的紙張，唯一不可抗拒的推論是兩人明知現場發生暴動，藉身處其中鼓勵他人破壞社會安寧，裁定兩人暴動罪成。

【案件編號：DCCC 240/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 夏愨道 全球反極權 反修例事件

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