質疑退休警子求情理據 官反問「美心可否燒佢間屋」

被告黃梓峻（現年19歲）為退休警之子。辯方表示被告同意早前索取背景報告，法官隨即詢問被告是否無絲毫悔意；辯方解釋，被告女友相信他是因為羊群心理而犯案，冀法庭輕判。法官聞言指出，被告經審訊後被定罪，縱火最高刑罰是終身監禁，相當嚴重。

指較2016縱火案嚴重 判囚難免

對於辯方呈上楊家倫2016年旺角衝突中燒毁的士案作量刑參考（楊因暴動及縱火罪被判囚4年9個月），法官表示，本案雖然不涉引致油缸爆炸，但發生在商住大廈林立的銅鑼灣，縱火危及人命和破壞財物，考慮到涉及汽油彈，被告是伙同犯罪，均屬加刑因素；指楊家倫案都無這些因素，質問辯方哪宗案件較嚴重？

辯方續指，被告事後求職並考取牌照，無放棄自己。法官反問，父母曾送被告到加拿大留學，「唔係佢想點」，辯方澄清被告成績不俗，家人不希望見他坐牢。法官強調「希望還希望，法律還法律」，監禁式刑罰是無可避免。

法官亦引述教會導師在求情信稱，被告並非為個人利益、而是為整體環境發聲；法官稱若被告不滿美心西餅的言論就縱火，對方是否可以「燒佢間屋？」又質疑「咩叫為公平的環境挺身而出？」最終決定押後至3月15日判刑。

【案件編號：DCCC 170/21】

（反修例風暴）