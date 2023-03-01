判囚9年半 無屍案被告稱合適 官拒當庭釋放 辯方大狀：再服刑31日出獄

被告陳文深（現年49歲）否認於2011年10月6日在香港謀殺女子秦嘉儀（終年33歲）。昨日開庭前，被告在犯人欄內表現輕鬆，不時與身旁懲教署人員對話。

被告稱欣慰 盼返正常生活

散庭後，代表被告的資深大律師郭莎樂到高院囚室見被告後表示，根據規定，被告未能當庭釋放，需服刑多31日，並稱被告目前非常開心，認為能重獲新生，而被告克服漫長還押經歷，但無意批評司法制度；又稱被告對有一個「合適的結果」感欣慰，他對將來有計劃，希望重返正常生活。

官：犯案行為殘忍 事主挑釁輕微

法官黃崇厚昨日判刑時指出，案中無直接證據顯示事主因何被殺，由陪審團決定被告證供是否可信。法官指，被告於案發當日對事主所做的行為極度殘忍，雖然是受事主挑釁下犯案，但觀乎被告憶述事主挑釁時的言行，認為挑釁程度輕微。法官又指，相信被告並非想將事主置於死地，如果他能妥善處理，情况未必這樣壞。

至於辯方早前求情稱被告開審已表示欲承認因挑釁而誤殺事主，但不獲控方接納，故冀法庭就此減刑；法官表示，被告第三度受審時才首次提出他是受挑釁而殺害事主，故即使控方接納被告承認誤殺罪，都不屬適時答辯，最終判處被告監禁9年半。

官分享聖經經文 被告邊聽邊點頭

法官宣判後特意以廣東話向被告表示，留意到他作供前手持聖經宣誓，故向他分享兩段分別出自《羅馬書》及《約翰一書》的經文，被告一邊聽一邊點頭。經文內容是「因為我所做的，我自己不明白；我所願意的，我並不做；我所恨惡的，我倒去做。若我所做的，是我所不願意的，我就應承律法是善的」、「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」

被告在第三次審訊時自辯稱，他當時並無意圖殺害事主，其妻發現他有外遇後，他當日決定向事主表明分手，惟對方言帶挑釁，揚言要摧毁他的事業及家庭；被告情緒失控下，按着事主的臉及口鼻直至對方咽氣，事後棄掉屍體。

【案件編號：HCCC 130/21】