前夫涉偷7人逾百金粒頸鏈

無律師代表無申保釋

被告鄺港智（28歲，無業）身穿黑色長袖上衣應訊，表現平靜，不時望向法官。法官高勁修指出，被告就本宗2015年案件被控7項控罪，因他不認罪，法庭當時將案件排期審訊，惟被告棄保潛逃，遭發出拘捕令，同年11月19日被充公保釋金和擔保金。被告表示「明白」。法官再問被告有否保釋申請，以及「仲有無其他嘢想講？」被告均表示「無。」法官提醒他如欲申請法援，應盡早辦理。

7項控罪指，被告於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在旺角花園街濠江麻雀館外、油麻地上海街永盛大廈外、白加士街66號地下，以及紅磡都會海逸酒店，偷取共39條頸鏈、32條手鏈、6個吊墜、13條金條、10両金條和102顆金粒等，均屬於另外7人的財產。

【案件編號：DCCC 313/15】