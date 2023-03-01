死者親友認屍龍尾村拜祭 蔡母痛哭女婿攙扶 夫：感激遇到你 家姑：你善良畀錯人

涉助罪犯 前家翁情婦保釋候查

另外，早前涉「協助罪犯」罪被捕、死者前家翁情婦伍志榮（花名「容容」）昨獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

昨早約9時，死者父母、丈夫Chris等10多名親友抵達沙田富山殮房，由重案組探員陪同認屍，眾人神色凝重，逗留約兩個多個小時後離去。親友其後轉往事發的大埔龍尾村村屋對開拜祭，蔡母甫抵現場已情緒激動，由女婿Chris全程在旁攙扶及安慰。

母哭問「點解」 家姑稱堅強帶大4童

拜祭以道教形式舉行，師傅帶同紙紮公仔、水果、雞及溪錢等祭品到場，先由「弟子」撒米及大叫蔡天鳳名字，並分成多組分別「招魂」，家屬其後到祭壇前上香。死者丈夫Chris着亡妻「一路好走」、「好感激遇到你」，蔡母難忍悲痛，哭叫「點解呀」、「媽媽個寶貝」，「你同媽媽心靈相通，有咩同媽媽講」、「媽媽以後都見唔到你」。死者岳父母、譚仔米線創辦人夫婦亦有到場，家姑譚太在拜祭時籲蔡天鳳不用想念他們，放心上路，「好感謝你今生出現，雖然緣分短暫，我們下一世上天堂見」，又稱「你今世嘅善良用錯地方，傻妹，畀咗班狼心狗肺食咗你個心」，稱會堅強地帶大4名小朋友。舉行法事的師傅殷法青表示，受譚家委託負責法事，事後會再為死者「打齋」。

受死者恩惠 3內地人到港拜祭

眾親友離開後，另有兩男一女到場跪地叩拜及燒衣紙。3人為廣東人，稱過往曾受死者恩惠，故特意從內地到港拜祭。其中一名女子形容死者為人友善、孝順，愛疼子女，亦自知無法給前夫兩小孩完整家庭，故對他們寵愛有加。他們指曾與死者前夫見面，惟未有深入了解。

堆填區檢骨碎 料非人骨

警：幾有信心係喺度

蔡天鳳上周五被揭遭碎屍，其軀幹及和雙手仍未尋獲。警方昨早在打鼓嶺堆填區搜證，西九龍總區重案組、機動部隊及重點搜查隊人員近百人身穿白色全套保護衣及佩戴「豬嘴」到場，工人以大型挖掘機將垃圾從山坡挖到平地，警員再用鐵枝等工具翻開檢查，一度檢獲骸骨碎片，並放入證物袋帶走化驗，據了解，初步調查後，估計並非人體骸骨。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨在現場表示，目標範圍面積約一個足球場大，但有3至5米深，需要工人搬出垃圾，再由警員搜索，預計需時兩至三日。他稱，兇徒上周三早上丟棄數袋重要證物，或包括人體殘骸、死者衣物、電話或兇器等，警方透過翻查閉路電視及查問垃圾車司機，鎖定目標範圍，「幾有信心係喺度」。至傍晚5時半，警方指暫未有發現，行動今日繼續。

有份創辦 動保機構易名紀念

另外，蔡天鳳有份創辦的動保機構「愛豹仕愛心慈善機構」昨在facebook 發文，指將會加入蔡的英文名Abby，改名成「Abby & Paomes Charitable ORG」。機構表示，感謝蔡一路以來對人、對動物的愛，會按蔡的理念「一路撐落去」。

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