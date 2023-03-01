港聞

港聞二

2019年規範地名 禁誇大怪誕洋化重名

【明報專訊】有些古怪地名街名能成茶餘飯後話題，但也有些名字因不規範而要更改，內地2019年展開清理整治不規範地名工作，國家民政部、公安部等6部委當年5月發布《關於進一步清理整治不規範地名的通知》（下稱《通知》），指一些地區存在「大洋怪重」等不規範地名（見表二），並列出廣州、珠海、汕頭、惠州、雲浮5市第一批不規範地名名單，指犯「大、洋、怪、重」而要整改。其中廣州上榜23處，被指名稱「怪」或「 大」。

何謂「大洋怪重」，《通知》的具體解釋指，「大」是指地名含義、類型或規模刻意誇大，遠遠超出實際，如名單中廣州白雲區的一品湖山；「洋」是指以外國人名地名、使用外語及漢字譯寫形式的「洋」地名，如海珠區的「羅馬家園」；「怪」是指盲目追求怪誕離奇，地名用字不規範、含義低級庸俗或帶有濃重封建色彩的「怪」地名，如花都區的「雅居樂錦城花冠集」；「重」是指一定區域範圍內多個地名重複或同音的「重」地名，如一些城市多處都有「建設路」「人民路」「解放路」等重名道路現象。

雖然當時「上榜」地點迅速改名，但行動在各地引發熱議，一方面質疑究竟是改地名還是改樓盤名，另一方面也認為標準很主觀，甚至有網民表示，北京奧林匹克公園、阿里巴巴、中國恒大都應該要改名了。後來民政部為此發文，重申整治原因與標準。

穗訂8命名規定 違者罰款10萬

其後，廣州市在2021年4月通過《廣州市地名管理規定》，訂明8種地名命名規定，包括不得使用內容含義庸俗或帶封建迷信色彩詞語；反映當地歷史、地理、文化和地方特色；建築物、住宅區地名應相適應的佔地面積等。同時，一般不用人名命名地名，禁用國家領導人名字、外國人名；禁用企業字號、商標、產品名稱命名公共設施；避免使用生僻字或者易產生歧義的字，以及避免同音、近音字。《規定》還明確，違反上述規定的，例如樓盤名稱，由民政部門責令限期整改；逾期不改最高罰款10萬元人民幣。

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