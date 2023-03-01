港聞

港聞二

同街不同命 部分街道名存實亡

【明報專訊】廣州之外，佛山、珠海也有不少古老街名地名來自當地人及他們的生活，有些至今仍存，亦有不少已隨城市發展規劃消失，只留下文字記載和百姓間口耳相傳（見表一）。

廣州北京路步行街中段，清朝叫雙門底，因有座雙門拱的高樓，在現時西湖路與北京路交界。永漢電影院前面一段馬路，清朝叫永清路，1919年改永清為永漢，1930年代初為紀念國民黨元老胡漢民，曾一度將永漢路改稱漢民路。直到1966年，才將雙門底、永漢路等街統一更名為北京路並沿用至今。

隔塘大街隨舊城改造消失

又如佛山位於嶺南天地與祖廟之間的隔塘大街，據傳是有個姓霍的商人，把街道發展成為當時佛山棉織市場的中心，眾人為紀念他而用其字「隔塘」來命名。隨着2008年舊城改造，這條街名已徹底消失。

此外，禪城區曾有「舍人十三街」，有一說是當地為紀念一名捨己救人的梁姓商人，而將其經商的所有街巷均命名為捨人街；亦有說是一位叫梁舍人的孝子，代父經商不幸溺斃，仍顯靈將貨物送回家中，村民有感其孝便為他建廟，且頗靈驗，便將建廟及其居住一帶街道取名舍人，但如今留下來的只有舍人大街和舍人前街。而原址在文會里的找錢巷，是當時錢莊聚集地，顧名思義人們就在這裏找錢而得名，現在找錢巷亦已經無處可尋。

位於珠海香洲區的888街，其名字因何出現已無從考究，據稱此街曾叫過88街、8888街，最終定下888，取自諧音「發發發」，或與街上商戶眾多有關。888街是珠海人的美食街及消夜勝地，隨2020年納入更新改造，這條有30年歷史的街道亦將改頭換面。

當然，還有很多特色兼有趣的名字被保留下來，好像珠海的涼粉橋，據說是很久以前有一家餐館賣涼粉出名，可惜老闆突得怪病而亡，臨終遺願是想在餐館旁建一座橋，方便當地民眾出入，後人為紀念他便建了橋，並命名涼粉橋。

原址村屋已不在 大姑乸街仍保留

另外，珠海有條大姑乸街，雖然姑乸是粵語中的姑婆、姑媽，惟此街名與姑婆或者姑媽毫無關係。官方解釋是1580年有人於此開荒成村並逐漸擴大，乸為「擴大」之意，後原址村屋不復見，但仍保留了一條名為「大姑乸街」的街道。

相關字詞﹕街道 佛山 珠海 廣州 大灣區

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