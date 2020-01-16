大灣區GBA新聞：灣區地名多趣怪 意頭好壞不計較 山嶺跌死牛貓狗 有墳有鬼殺官坪

明報記者 司徒聰穎

廣州11個行政區，因地名陷阱多，經常讓非本地人啼笑皆非。例如廣州有白雲區，也有白雲路。白雲區因白雲山而得名，但白雲路卻位於越秀區，距離白雲山山麓超過5公里。探其究竟，原來白雲路與白雲山的水有關。白雲路建於1912年，當時路的北段東川橋一帶稱為川龍口，是源於白雲山的水道，故得名白雲路。

珠江兩岸皆有海珠

又譬如海珠廣場，取名海珠，廣場卻不在海珠區，而是在與海珠區隔着珠江的越秀區。不僅如此，海珠南路、海珠中路、海珠北路都在越秀區。這又是有何解究呢？其實這些名字都有同一個起源：海珠石。

海珠石是珠江中一塊大型的紅砂岩礁石。因江水長期冲刷，海珠石表面光亮如珠，因此得名海珠。海珠路、海珠橋和海珠廣場均因靠近海珠石而命名。海珠區因其位於廣州珠江南岸的緣故，一直被叫作「河南區」，直到1960年改名為海珠區，名字來源也是與海珠石有關，取「海上明珠」之意。因此，海珠這個名字才會分別出現在珠江兩岸。

同樣，廣州著名的交通命脈黃埔大道也不在黃埔區，大部分路段其實位於天河區，只有部分支線在黃埔區。所以有此情况，很大程度與黃埔區早年反覆建撤的經歷有關。黃埔區1953年建立，現今黃埔大道、黃埔村等當時均在黃埔區管轄範圍。黃埔區之後不斷建立、撤銷、合併以及調整管轄範圍，直至2014年才設立新的廣州市黃埔區，當年以黃埔為名的村落、道路現在都「花落別區」，例如天河，才會出現黃埔大道主要路段在天河區的怪象。

除此之外，廣州很多地名都藏着一個地方的希冀和期盼。越秀區小北路東側有一條小巷，名為「飛來對面巷」。名字由來有兩種說法，一是相傳清初，在一個暴風驟雨的黃昏，颶風突然將觀音菩薩像吹來此地，當地人認為菩薩顯靈，建觀音廟祭祀，俗稱「飛來廟」（亦名「飛來大士庵」）。該巷在飛來廟的對面，故得此名；二是清朝時此巷原為一條無名小巷，當時居住着貧苦人家，而住在對面小石街的財主們把「小石街」改為「福來巷」，藉故羞辱貧苦人家。當時明代狀元倫文敘聽說此事後十分氣憤，便為這條無名小巷取名為「飛來對面巷」，意思即是將「福氣」全部從對面的「福來巷」飛過來給老百姓。

吉祥路長壽路 老廣婚車必經4地

過去廣州老城區有一傳統婚俗，婚車必定繞行吉祥路、長壽路、萬福路和白百子路。吉祥路寓意吉祥如意，包羅世間萬千祝福；長壽路寓意福壽綿長，祝願白頭偕老；萬福路寓意萬福無疆，期望福氣長伴左右，而百子路則是期盼百子千孫，世代綿延，而婚車經此4地，就是希望一對璧人吉祥長壽、萬福百子。

除了這些隱藏的「意頭」，廣州有條「皆佳街」，普通話讀來十分拗口，但用粵語讀起來卻是三連「佳」音，喻住在街上的孩童品學優秀。同樣「粵普雙頻」的還有一條叫「履理里」的小街，其含義是無論情况如何，也要講道理。

羊城「羊名」不多 千處以龍為名

廣州雖稱羊城，但過去曾有網民調查發現，市內以羊命名的地名只有37處，以龍為名的反高達1696處。像荔灣區龍津路、天河區龍洞、番禺區蟠龍街、海珠區龍和里和越秀區祥龍里都是大家熟知的「藏龍地」。其中，越秀區藏龍街的由來最為有趣，相傳五代十國時期，廣州刺史劉岩建立南漢。他在現今西湖路一帶修了一座南宮，修成後一道白虹在南宮上空出現，人心惶惶，有大學士王宏獻媚，上奏稱白虹實是白龍降臨，是吉兆。劉岩一聽特別高興，不僅改國號為「白龍」，還把名字改成劉龑，意指飛龍在天。雖以後改朝換代，但當地人仍堅信南宮一帶是龍藏之地，故才有龍藏街的命名。

龍與羊之外，雞、鵝等也常見於廣州地名，如雞欄街、雞春崗、鵝旦嶺、天鵝街、飛鵝影和鵝掌坦等，最著名的白鵝潭則是史實和神話傳說的結合。明朝中葉，百姓生活困苦，時有廣州府人黃蕭養起義，後寡不敵眾，黃蕭養戰死現白鵝潭江面。民間流傳，時有兩隻大白鵝浮出江心，駄黃蕭養衝出重圍，後人據此傳說稱這段珠江河面為白鵝潭。事實上，當地漁民喜歡在此處養白鵝，因此才叫白鵝潭。

不過，在廣州這麼一個講究「意頭」的城市，也有很多聽起來不太吉利的地名，有「墳」字的地名便有7處，包括花都區的大墳墩、白雲區的白墳窩；「鬼」字有6處，如南沙區的鬼橫湧。此外，乍聽之下殺氣很大的也有兩處，分別是花都區的殺官坪和光砍嶺莊。不過，有關這些地名由來，網上資料甚少，讓人不禁好奇這些地方究竟發生過什麼事。說到不吉利，動物眼中的大灣區才是處處霉氣。廣州和東莞有地叫跌死牛、惠州有跌死貓和跌死馬，深圳還有兩處地方都叫跌死狗，而這些「跌死」動物的地方都是山嶺，有深圳居民便表示，就是因為有不少流浪狗失足墮山，才會有跌死狗之名。