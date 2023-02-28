「對接北都專班」首開會 談跨境交通前海合作

李家超早前稱，「北部都會區」為本港未來發展新引擎，對促進香港與大灣區城市尤其深圳的經濟合作十分重要，認為在跨境鐵路和口岸規劃、經濟產業發展和生態康樂旅遊發展方面，均要與深圳緊密協調。黃偉綸昨率港府代表團與深圳市政府代表舉行「對接北部都會區發展策略專班」會議，就跨境交通、口岸規劃、前海發展、落馬洲河套區建設等交換意見，雙方將善用北都與大灣區城市（尤其深圳）於產業規劃、土地使用、生態保育等領域的協同效應和機遇。

港府代表團於會後亦到訪前海深港現代服務業合作區，聽取深圳市前海管理局介紹前海最新發展。

北都諮詢委員會成員劉國勳認為，專班首次會議應主要交代雙方工作思路、建立日後溝通架構，及討論如何落實工作等。談及北都諮詢委員會即將開會，他預計當局將於首次會議向委員清晰交代，並介紹委員會角色 ，以及與「北部都會區督導委員會」及內地專班的關係，同時期望政府可具體說明北都最新工作進度。